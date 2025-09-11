НЛО отблъсна ракетна атака на САЩ край Йемен (ВИДЕО)

Видеозапис, на който се вижда неидентифициран летящ обект край бреговете на Йемен, беше показан на изслушване в Конгреса на САЩ, по специално по време на заседание на подкомисията по надзор на Камарата на представителите по въпросите на НЛО. Видеозаписът, направен през 2024 г., показва как американска ракета Hellfire отскача от ярък, блестящ обект край бреговете на Йемен. Отбелязва се, че видеото е направено по време на участието на ВМС на САЩ във военни операции край Йемен за защита на търговски кораби.

Видеото показва мистериозен летящ обект, който оцелява след ракетния удар, и очевидно невредим продължава да се движи по същата траектория като се отдалечава с висока скорост, съобщи телевизионният канал ABC.

За момента все още няма обяснение на видяното. Видеото може да видите ТУК.

Заглавната снимка е илюстративна.