Новият военен министър на Китай е под американски санкции

Ли Шангфу влезе в санкционния списък на САЩ на 20 септември, 2018 година. Причината – осъществявал е значителни транзакции, включително покупката на руски изтребители Су-35 и ракетни ПВО установки С-400, като е взаимодействал с вече санкционирани от американците хора.

Ли Шангфу изгражда кариера като ВВС инженер и се занимава с космическо дело.

