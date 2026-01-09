Новите боеве в Сирия - генезисът, разяснен от Руслан Трад

В сирийския град Алепо, икономическият център на Сирия, отново се водят сражения, които биха имали последици за региона. Това, което виждаме сега, е напрежение, което се засилва от 2016 г. и дори по-рано - анализът е на близкоизточния експерт Руслан Трад.

Трад обобщава - "Сирийските демократични сили (СДС, SDF), които вече са под сянката на ПКК, водят боеве със сирийската армия, като двете страни се обвиняват взаимно в нарушения на споразумението от 10 март 2025 г. ООН. Турция и САЩ призоваха за пълно изпълнение на това споразумение, което очертава интеграцията на СДС в държавните институции.

Боевете се засилиха в началото на януари, като сирийските здравни власти съобщиха за най-малко 5 убити и 33 ранени цивилни в резултат на атаки на СДС срещу жилищни квартали в Алепо. Сблъсъците се разпространиха и в преобладаващо кюрдските квартали "Шейх Максуд" и "Ашрафие", като около 30 000 души бяха принудени да напуснат домовете си към други части на Алепо.

NOW: Syrian Army forces largely control Ashrafieh district in Aleppo after fierce clashes against SDF/YPG terror group. pic.twitter.com/y0cyPU745O — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

На 10 март 2025 г. сирийското президентство обяви споразумение за интегрирането на СДС в държавните институции, потвърждавайки териториалната цялост на Сирия. Усилията за изпълнение обаче не отбелязаха особен напредък, като преговорите се провалиха и доведоха до настоящото насилие. Последният ултиматум за изпълнение на споразумението, подкрепен от Анкара и Вашингтон, беше 31 декември, 2025 година.

Internal Security Forces and UNIT A1 forces are preparing to enter the Ashrafieh neighborhood in the city of Aleppo.



Source: SANA pic.twitter.com/vsW8d1kRSH — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

Проблемите не са от вчера. По време на битката за Алепо през 2016 г. кюрдските сили (YPG/SDF) координираха действията си със сирийските правителствени сили по време на последната офанзива срещу районите, контролирани от бунтовниците, което доведе до обвинения в предателство от страна на сирийските опозиционни бойци. Ситуацията беше сложна и отразяваше стратегията на YPG да поддържа "трета линия", отделена както от режима на Асад, така и от бунтовническите групи.

През ноември-декември 2016 г. кюрдските сили напреднаха от анклава си Шейх Максуд и превзеха няколко района, подкрепяйки ефективно обсадата на сирийската армия на контролираната от бунтовниците източна част на Алепо. Кюрдските сили помогнаха на правителствените войски да запълнят пропуските в обсадни линии и да осигурят ключови квартали, което бунтовниците описаха като "най-голямата загуба за опозицията в Алепо от 2012 г. насам".

Напрежението между ПКК/YPG и сирийските бунтовници е още отпреди окончателната офанзива. Още през 2015-2016 г. бунтовниците обвиниха YPG в сътрудничество с правителството и докладване на позициите на бунтовниците на силите на Асад. Командирите на Свободната сирийска армия отправиха обвинения, че кюрдските сили са се съгласили да позволят на бунтовниците да използват тяхната територия, за да атакуват позициите на правителството, но след това са информирали режима за техните планове. През юли 2016 г. избухнаха сблъсъци по повод на тези обвинения.

Кюрдските командири твърдяха, че следват неутрална "трета линия" стратегия, отказвайки да се присъединят към Асад или към това, което считаха за "екстремистки възгледи" на опозицията. YPG контролираше квартал "Шейх Максуд" по време на цялата битка и се стремеше да защити своите автономни райони, вместо да се присъедини идеологически към някоя от страните. От тяхна гледна точка тактическото сътрудничество с правителствените сили имаше за цел да защити контролираната от кюрдите територия.

Координацията в Алепо не е изолиран случай. През февруари 2016 г. YPG в Африн се присъедини към сирийските правителствени сили, шиитските милиции и руските части, за да затвори коридора на бунтовниците, свързващ източната част на Алепо с Турция. По време на последната офанзива през ноември-декември 2016 г. кюрдските сили напреднаха от "Шейх Максуд" и превзеха няколко района, включително Халак, Бустан Ал-Баша и Баибдин, като ефективно подкрепиха обсадата на правителството.

Сътрудничеството се корени в десетилетия на отношения между ПКК (майката организация на YPG) и сирийския режим, въпреки суровите репресии срещу кюрдите от страна на падналия режим на Асад. От началото на 80-те години до 1998 г. Хафез ал-Асад приютява ПКК в Сирия, като е предоставил тренировъчни съоръжения в Яфур, Забадани и долината Бекаа в Ливан. Когато през 2011 г. започна бунта срещу Башар Асад, режимът освободи членове на ПКК от затвора като жест за улесняване на бързата мобилизация на YPG.

Докато SDF се ръководи от основна група, свързана с ПКК и лидерите им в Иран, е малко вероятно да настъпи промяна. От друга страна, правителството в Дамаск едва ли вече ще се съгласи на широка автономия. Боевете в Алепо имат дълга история и със сигурност ще ескалират още повече".