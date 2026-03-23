"Обещанията за "пълна победа" не се сбъднаха": Бившият израелски премиер критикува Нетаняху (ВИДЕА)

На политическо ниво Израел не знае или не иска да сложи край на войната. Те не знаят как да сложат край на войните. Това мнение изрази бившият израелски премиер Ехуд Барак. По думите му вече две години и половина Израел води война“ А „Хамас“ все още е там, след като ни обещаха шест пъти, че сме на крачка от „пълна победа“. „Хизбула“ все още е там, след като ни казаха, че сме ги върнали десетилетия назад“, аргументира се той.
„Иранската ядрена програма и ракети все още са там, след като ни обясниха, че Нетаняху е премахнал екзистенциалната заплаха“, продължи той.
„Сега, какъв е проблемът? Ние не знаем всички подробности – включително тези от нас, които бяха дълбоко заети с тези въпроси. Не знаем каква е истината. Но те не трябва да ни казват „истината“ – просто не трябва да ни лъжат в лицето по такъв очевиден начин, за да можем да участваме по-сериозно в дискусията“, заяви Барак.
Israel at the political level doesn't know—doesn't know or doesn't want—to bring the war to an end.
They don't know how to end wars.
We are two and a half years in; Hamas is still there after they promised us six times that we were a… pic.twitter.com/rfqszqX65H
Може ли Ормузкият проток да бъде отворен?
Според него трябва да се разположат две американски дивизии там и да се подготви престой с месеци. „Така изглеждаше началото на войната във Виетнам, началото на войната в Ирак и същото в Афганистан“, обясни Барак.
Бившият израелски премиер добави, че всяка война започва с блестящо постижение и впечатляващи щети. „След това идва етапът на „газене на вода“, в който вярвам, че сме навлезли. И ако не знаете как да излезете от него и да го прекъснете навреме, той завършва с преговори при условия, по-лоши от тези, които са съществували преди всичко да започне, или с поражение“, предупреди той.
Can the Strait of Hormuz be opened?
You need to deploy two American divisions there and prepare to stay for months. That’s how the start of the war in Vietnam looked, the start of the war in Iraq, and the same in Afghanistan.
It… pic.twitter.com/y10eautlNL