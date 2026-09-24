Удар по джоба на софиянци: Скок на данъчните оценки и по-скъпи имотни сделки от догодина

Новата финансова рамка на практика покрива едва около три четвърти от годината, а истинските предизвикателства и дългосрочни проекти остават с хоризонт към 2027 г. Това каза кметът на София Васил Терзиев след днешното заседание на Столични общински съвет (СОС), на което беше приет официално бюджета на столицата за текущата година. Въпреки рекордната рамка, кметът отчете, че нивото на задлъжнялост остава ниско и е под законово регламентирания праг от 15%. Това дава финансова стабилност и възможност за по-смело планиране.

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Терзиев посочи, че собствените приходи на общината се увеличават с около 65 млн. евро през тази година, което разкрива нови хоризонти за инвестиции.

По думите му заради ограниченията в изборния период общината няма да поема нови дългове в следващите месеци, но целта е дотогава да бъдат подготвени максимален брой проекти. През 2028 г. обаче отново ще се обсъжда поемането на нов дълг, който да даде многогодишен старт на мащабни инфраструктурни обекти.

Финансова дупка в градския транспорт

Голяма част от капиталовите разходи вече са напреднали, като основните приоритети на администрацията остават образованието, развитието на кварталите, зелената система и инфраструктурата.

По отношение на икономическата рамка на градския транспорт за 2026 г., кметът призна за очакван сериозен дефицит, породен най-вече от ръста на заплатите в сектора през последните години. Според Терзиев е наложащо изготвянето на дългосрочен план за развитие на транспорта, който да обхваща превозните средства, гаражите, персонала и приходите.

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Скок на данъчните оценки и по-високи налози

От своя страна заместник-кметът по финансите Георги Клисурски обяви ключова промяна, която ще засегне джоба на софиянци през следващите години. Предвижда се увеличение на данъчните оценки до 33% през 2027 г., а през 2028 и 2029 г. – до 35%.

Тази промяна ще донесе на общината около 25 млн. евро повече собствени приходи през 2027 г., но реално означава по-високи местни данъци при покупко-продажби и дарения на недвижими имоти, тъй като те се изчисляват именно на базата на данъчната оценка.

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Клисурски отбеляза, че пазарът на недвижими имоти бележи забавяне през лятото (юли и август) след силната първа половина на годината, но общината не може пряко да контролира тези процеси. Всички допълнителни постъпления обаче ще бъдат насочени директно към болните теми на града – детски градини, училища, инфраструктура и зеленина.

Зам.-кметът напомни, че за разлика от държавата, Столичната община няма право да планира дефицит и нейният бюджет трябва да бъде напълно балансиран, въпреки неизбежния недостиг на средства спрямо огромните нужди на отделните райони.