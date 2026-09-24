От 40 на 25 минути със 160 км/ч: Новите влакове на БДЖ скъсиха пътя между Пловдив и Септември

Отсечката от Пловдив до Септември с един от новите мотрисни влакове "Шкода" бе измината за 25 минути със скорост 160 км/ч. Със старите мотриси разстоянието отнемаше 40 минути, а скоростта беше 80 км/ч. Това изтъкна заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева, която заедно с Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България, участва в демонстрационно пътуване. До май месец 2027 г. Българските държавни железници (БДЖ) ще разполагат с общо 60 нови мотриси "Шкода" и "Алстом", закупени по Програма „Транспортна свързаност“ и Плана за възстановяване и устойчивост.

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"Влаковете са комфортни, удобни, с над 300 седящи места, снабдени са с всички системи за безопасност, включително Wi-Fi и видеонаблюдение", посочи Тимева. Тя призова да се пазят от пътниците и подчерта, че в министерството има множество сигнали за вандализъм. "Обмислят се варианти за по-строги наказания", допълни зам.-министърът.

Тя заяви и че освен рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура целта ним е да подновяваме подвижният състав, защото оперират влакове от 60-те и 70-те години на миналия век.

"За 20 години членство на България в Европейския съюз рехабилитираната железопътна мрежа е над 370 км", посочи Йорданка Чобанова. Тя отбеляза, че при отсечката Пловдив - Септември има много добра комбинация от възстановена и рехабилитирана железопътна мрежа, нови влакове и системи за безопасност и обновена гарова среда.