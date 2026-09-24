Легендарният Tim "Ripper" Owens идва отново в България

Tim "Ripper" Owens е един от най-разпознаваемите гласове в съвременния хеви метъл – вокалист с впечатляващ диапазон, мощни високи регистри и кариера, която го отвежда на сцената редом до някои от най-големите имена в жанра. Той е един от онези вокалисти, които не просто заместват големи имена, а успяват напълно достойно да заемат мястото им. В Judas Priest той поема микрофона след Rob Halford, а по-късно в Iced Earth застава на мястото на Matt Barlow – и в двата случая точно преди емблематичните вокалисти да се завърнат обратно в групите си.

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Историята на Tim с Judas Priest е толкова невероятна, че вдъхновява сюжета на холивудския "Rock Star" с Марк Уолбърг – фен и певец в tribute банда, който изведнъж се оказва фронтмен и вокалист на истинските си идоли. Макар самият филм да се отдалечава доста от реалните събития, основната идея идва именно от историята на Owens. А прякорът "Ripper" също идва директно от Judas Priest. По време на прослушването си той изпява песента "The Ripper" така, че името просто му остава.

Оттам нататък кариерата му минава през Yngwie Malmsteen, Dio Disciples, Hail!, The Three Tremors, KK’s Priest и др. – все имена, които само затвърждават мястото му сред големите в метъла.

На 7 февруари отново ще посрещнем Tim "Ripper" Owens в София. Мястото е Joy Station, началото – 20:00 часа.

Билети за концерта се предлагат онлайн и в мрежата на Eventim.bg. До 5 октомври включително ще бъде налично ограничено количество промоционални билети на цена от 20 евро, след което цената им ще се увеличава поетапно до деня на събитието. Електронните билети няма нужда да бъдат разпечатани – те ще могат да бъдат сканирани директно от телефона.

Деца и непълнолетни могат да присъстват на събитието само с придружител и попълнена декларация. До 7-годишни влизат без билет, но с придружител с попълнена декларация. За придружителите се изисква редовен билет.

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