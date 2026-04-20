Какво ще е бъдещето на Газа: Николай Младенов се срещна с палестинския премиер

20 април 2026, 22:50 часа 281 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
По време на срещата си в Брюксел с представители от над 60 държави палестинският министър-председател Мохамед Мустафа заяви, че се е срещнал за първи път и с Николай Младенов, върховен представител за ивицата Газа в Съвета за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Премиерът на Палестинската автономна власт заяви, че е обсъдил с Младенов текущите израелски военни действия в ивицата Газа, както и увеличаването на хуманитарната помощ и подобряването на сигурността в палестинския анклав. "Имаме съгласие по много въпроси и мисля, че ще се срещнем отново в близко бъдеще", подчерта Мустафа. Той обсъди в Брюксел стабилността, сигурността и установяването на траен мир в Израел, на Западния бряг и в ивицата Газа.

Атаките на Западния бряг и опустошението на ивицата Газа намалиха шансовете за двудържавно решение на конфликта, заяви белгийският външен министър Максим Прево преди срещата. Той беше съорганизатор на събитието заедно с върховния представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас.

Палестинците на Западния бряг смятат, че Израел е използвал войната с Иран като претекст да засили контрола си над анклава им, докато нападенията, извършвани от еврейски заселници, се увеличават, а армията налага допълнителни военновременни ограничения на движението на хора, позовавайки се на съображения за националната сигурност, отбелязва АП.

Елин Димитров Отговорен редактор
