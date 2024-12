Андрей Котов, директорът на туристическата агенция "Men Travel", която организира пътувания за гей туристи, беше открит мъртъв в московски арест. Следователят твърди, че мъжът се е самоубил, съобщава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Информацията за смъртта на Андрей Котов потвърждава и контролираната от руската държава агенция ТАСС. „На 29 декември около 02:00 часа той беше намерен мъртъв в килията си“, каза пред руската агенция Ева Меркачева, която е от така наречения Съвет за развитие на гражданското общество и правата на човека (СПЧ) към руския диктатор, издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления.

Andrey Kotov, the director of the travel agency «Men Travel», which organized trips for gay tourists, was found dead in a Moscow detention center. Kotov had been accused of participating in an «LGBT extremist organization».



The investigator claims the man committed suicide. pic.twitter.com/FFHND7Zfi9