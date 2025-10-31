Любопитно:

Осем доживотни присъди заради огромния пожар със 78 жертви в турски ски курорт

31 октомври 2025, 14:04 часа 183 прочитания 0 коментара
Осем доживотни присъди заради огромния пожар със 78 жертви в турски ски курорт

Осем души бяха осъдени на доживотен затвор за пожара в планински хотел, който отне живота на 78 души, сред които 36 деца, през януари тази година, обяви съдът в Болу, в северната част на Турция, цитиран от АФП и БГНЕС.

Сред осъдените са собственикът и управителят на хотела, чието разследване разкри многобройни нарушения на стандартите за безопасност, според турските медии, присъстващи на процеса.

Още: Установена е самоличността на всички загинали при пожара в турския ски курорт

Припомняме, че дни след пожара в турските медии се появиха публикации, че причина за трагедията е небрежност на община Болу.

Медиите писаха, че 19 дни преди бедствието пожарната служба на община Болу е установила недостатъци по време на проверка на пожарната безопасност в хотела, но не е предприела никакви действия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Семейство с 14 деца е сред загиналите при пожара в турски хотел: Разказ на наша сънародничка (СНИМКИ, ВИДЕО)

Освен това пожарната служба е издала „сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност“ за ресторанта, който е бил източник на смъртоносния пожар.

Още: “Сабах“: Небрежност на община Болу може да е допринесла за пожара в Карталкая

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
жертви Болу присъди ски курорт пожар
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес