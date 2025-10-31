Осем доживотни присъди заради огромния пожар със 78 жертви в турски ски курорт

Осем души бяха осъдени на доживотен затвор за пожара в планински хотел, който отне живота на 78 души, сред които 36 деца, през януари тази година, обяви съдът в Болу, в северната част на Турция, цитиран от АФП и БГНЕС.

Сред осъдените са собственикът и управителят на хотела, чието разследване разкри многобройни нарушения на стандартите за безопасност, според турските медии, присъстващи на процеса.

Припомняме, че дни след пожара в турските медии се появиха публикации, че причина за трагедията е небрежност на община Болу.

Медиите писаха, че 19 дни преди бедствието пожарната служба на община Болу е установила недостатъци по време на проверка на пожарната безопасност в хотела, но не е предприела никакви действия.

Освен това пожарната служба е издала „сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност“ за ресторанта, който е бил източник на смъртоносния пожар.

