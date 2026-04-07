От Иран отговориха на Тръмп: Готови сме за всякакви сценарии

Иран е подготвен за всички възможни сценарии в противопоставянето си със Съединените щати и Израел, заяви първият вицепрезидент Мохамад Реза Ареф. Изявлението е направено в публикация в X в отговор на заплахите от американския президент Доналд Тръмп.

„Националната сигурност и устойчивостта на инфраструктурата са предмет на нашите прецизни изчисления. Правителството е финализирало в детайли необходимите мерки за всички сценарии. Никаква заплаха не надхвърля нашата готовност и разузнавателни възможности", заяви Ареф, цитиран от БГНЕС.

