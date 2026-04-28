Плащане или данъци: Австралия принуждава Google и Meta да компенсират медиите за публикуването на новини

28 април 2026, 10:15 часа 389 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нестандартен ход предприема Австралия, за да защити финансово медиите от непосилната конкуренция на социалните мрежи. В страната бяха представени законопроекти, които предвиждат облагане с данък на технологичните гиганти Meta, Google, TikTok, освен ако те доброволно не сключат споразумения за заплащане за новини на местните медии, предаде АФП.

По цял свят традиционните медийни компании се борят за оцеляване, тъй като читателите все по-често получават новини чрез социалните мрежи.

Сега Австралия иска големите технологични компании да компенсират местните издатели за споделянето на статии, които генерират трафик към техните платформи.

Meta, Google и TikTok под прицел

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че на трите технологичните гиганта ще бъде дадена възможност да сключат споразумения за съдържание с местни създатели на новинарско съдържание.

В случай, че компаниите откажат, ще им бъде наложена задължителна такса в размер на 2,25% от приходите им в Австралия, обяви той.

Източник: iStock

"Големите дигитални платформи не могат да избегнат задълженията си по кодекса за преговори с медиите", заяви Албанезе пред репортери. "Към момента трите организации са Meta, Google и TikTok", уточни той, цитиран от БНР.

Промените имат за цел да запълнят празнина в предишния закон за медиите, която позволяваше на организациите да избегнат данъка, ако премахнат новините от платформите си.

Трите компании бяха избрани въз основа на приходите им в Австралия и големия брой местни потребители, посочва АФП.

Meta реагира веднага и обяви, че предложените проектозакони са "нищо повече от данък дигитални услуги" и изтъкна, че "новинарските организации доброволно публикуват съдържание на нашите платформи, защото се облагодетелстват от това".

Десислава Любомирова Отговорен редактор
медии новини Австралия Facebook Google Meta
