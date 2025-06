Поглед в бъдещето: ВИДЕО демонстрира как ще почне Третата световна война

Анимация, почакваща започването на Третата световна война, се появи в социалните мрежи. В нея основни герои са израелският премиер Бенямин Нетаняху, руският диктатор Владимир Путин, севернокорейският лидер Ким Чен Ун и разбира се американският президент Доналд Тръмп. Трудно е да се каже кой кого е вдъхновил - творците, които оформят реалността, или реалността, която вдъхновява сценаристите. Истинският въпрос е дали това видео наистина не показва бъдещето.

An anime opening for World War III just dropped online



At this point, it’s hard to tell who’s inspiring whom — artists shaping reality, or reality following the scriptwriters.



The real question is: did we just get spoilers from the future? 🤯 pic.twitter.com/cFhe0xeHZ0