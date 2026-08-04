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Тревата е като хората - има живот

04 август 2026, 7:35 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тревата е като хората - има живот

Думите са на американския президент Доналд Тръмп - той говори пред репортери в Белия дом и отново на тема външния вид на "дома" на американския президент. 

Припомняме, че Тръмп тръгна да прави нова бална зала в Белия дом и това се превърна в поредния скандал на управлението му - ОЩЕ: 

 

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Доналд Тръмп цитати трева
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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