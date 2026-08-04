Тревата е като хората - има живот

Думите са на американския президент Доналд Тръмп - той говори пред репортери в Белия дом и отново на тема външния вид на "дома" на американския президент.
Trump on grass:— Clash Report (@clashreport) August 3, 2026
Grass is like humans. It has a life. pic.twitter.com/iUt03O7jYd
Припомняме, че Тръмп тръгна да прави нова бална зала в Белия дом и това се превърна в поредния скандал на управлението му - ОЩЕ:
- Съдебен обрат: Зелена светлина за балната зала на Тръмп
- "Тъпак" и "глупак": Тръмп с епитети към репортери за въпроси за балната си зала и Иран (ВИДЕО)
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.