Тревата е като хората - има живот

Думите са на американския президент Доналд Тръмп - той говори пред репортери в Белия дом и отново на тема външния вид на "дома" на американския президент.

Trump on grass:



Grass is like humans. It has a life. pic.twitter.com/iUt03O7jYd — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

Припомняме, че Тръмп тръгна да прави нова бална зала в Белия дом и това се превърна в поредния скандал на управлението му - ОЩЕ: