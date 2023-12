Поредно мощно земетресение разтърси Филипините (ВИДЕО)

Земетресението в понеделник е станало малко преди 4:00 ч. местно време на дълбочина 30 км, на около 72 км североизточно от община Хинатуан на остров Минданао. То последва земетресението с магнитуд 6,6 в неделя и смъртоносния трус с магнитуд 7,6 в събота в същия регион, които за кратко предизвикаха тревога за цунами.

Властите съобщиха, че най-малко двама души са загинали, а няколко са били ранени след земетресението в събота. По данни на USGS то е било последвано от серия вторични трусове с магнитуд над 6,0 до неделя.

Старши сержантът от полицията в Хинатуан Джоузеф Ламбо заяви, че земетресението в неделя вечерта е накарало хората отново да излязат от домовете си. "Те изпаднаха в паника заради спомена за земетресението от предишната нощ", каза Ламбо пред АФП. Той каза, че полицията проверява за нови щети или жертви.

Земетресението от събота предизвика предупреждения за цунами в целия Тихоокеански регион и накара жителите по източното крайбрежие на Минданао да бягат от сградите, да евакуират болница и да търсят по-високи места.

Засега няма данни за големи щети по сградите или инфраструктурата, съобщиха за АФП по-рано в неделя служители на службата за борба с бедствията, предаде БГНЕС.

