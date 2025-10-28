Тръмп потанцува на американските войници в Япония (ВИДЕО)

По време на посещението си на самолетоносача USS George Washington в японския град Йокосука американският президент Доналд Тръмп изпълни своята характерна танцова стъпка пред американските моряци. Републиканецът също така нарече американската армия най-силната в света, добавяйки, че никоя друга страна „дори не би помислила да заплаши“ флота на Съединените щати. Американският президент заяви, че САЩ и Япония остават приятели въпреки „малкия конфликт“ в миналото.
„Нашите отношения с Япония са останали близки през цялото това време. Забавно е – имахме малък конфликт с Япония (имайки предвид атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, бел. ред.). Може би сте чували за него. Но след такова ужасно събитие нашите две нации останаха най-близките приятели и партньори, които можете да си представите“, каза той в речта си.
Що се отнася до танците, Тръмп ознаменува с марковата си стъпка и кацането си на летището в малайзийската столица Куала Лумпур преди няколко дни. Той беше там за участие в 47-ата среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).
Какво прави Тръмп в Япония?
На борда на USS George Washington Тръмп обяви, че е одобрил първата доставка на дългоочакваните американски ракети за изтребители F-35 за Токио, която ще се състои тази седмица.
Президентът на САЩ и първата жена премиер на Япония Санае Такаичи подписаха на 28 октомври рамково споразумение за осигуряване на доставки на редкоземни елементи.
Тръмп и китайският президент Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в рамките на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, за да обсъдят споразумение, което да спре по-строгите американски мита и китайските контролни мерки върху износа на редкоземни елементи. Това е най-очакваното събитие около републиканеца по време на азиатската му визита.
