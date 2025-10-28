Войната в Украйна:

Тръмп потанцува на американските войници в Япония (ВИДЕО)

28 октомври 2025, 17:10 часа 309 прочитания 0 коментара
Тръмп потанцува на американските войници в Япония (ВИДЕО)

По време на посещението си на самолетоносача USS George Washington в японския град Йокосука американският президент Доналд Тръмп изпълни своята характерна танцова стъпка пред американските моряци. Републиканецът също така нарече американската армия най-силната в света, добавяйки, че никоя друга страна „дори не би помислила да заплаши“ флота на Съединените щати. Американският президент заяви, че САЩ и Япония остават приятели въпреки „малкия конфликт“ в миналото. 

„Нашите отношения с Япония са останали близки през цялото това време. Забавно е – имахме малък конфликт с Япония (имайки предвид атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, бел. ред.). Може би сте чували за него. Но след такова ужасно събитие нашите две нации останаха най-близките приятели и партньори, които можете да си представите“, каза той в речта си.

Що се отнася до танците, Тръмп ознаменува с марковата си стъпка и кацането си на летището в малайзийската столица Куала Лумпур преди няколко дни. Той беше там за участие в 47-ата среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Още: Япония ще номинира Тръмп за Нобел за мир, но зад усмивките се крие натиск (СНИМКИ)

Какво прави Тръмп в Япония?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На борда на USS George Washington Тръмп обяви, че е одобрил първата доставка на дългоочакваните американски ракети за изтребители F-35 за Токио, която ще се състои тази седмица.

Президентът на САЩ и първата жена премиер на Япония Санае Такаичи подписаха на 28 октомври рамково споразумение за осигуряване на доставки на редкоземни елементи.

Тръмп и китайският президент Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в рамките на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, за да обсъдят споразумение, което да спре по-строгите американски мита и китайските контролни мерки върху износа на редкоземни елементи. Това е най-очакваното събитие около републиканеца по време на азиатската му визита.

Още: Тръмп подписа много важна сделка с Япония, преди да се срещне със Си Дзинпин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Япония Доналд Тръмп
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес