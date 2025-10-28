Над метър и половина дъжд за 24 часа: Рекорд във Виетнам

Град Хюе в централната част на Виетнам е регистрирал повече от метър дъжд за 24 часа, с което е подобрил националния рекорд, поставен преди повече от две десетилетия, съобщи министерството на околната среда.

От 19:00 часа на 26 октомври до 19:00 часа на 27 октомври в Хюе три измервателни станции са регистрирали валежи от 1,7 метра, 1,1 метра и над 1,0 метър, се посочва в изявление на министерството, цитирано от АФП.

Предишният рекорд за валежи за 24 часа е бил 0,99 метра, поставен в Хюе през 1999 г., добавиха от министерството.

Силни дъждове наводниха централния крайбрежен район на Виетнам от уикенда, затваряйки училища и заливайки с дъжд бившата императорска столица Хюе, обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Повече от 8600 души в четири централни провинции бяха евакуирани в училища и други обществени сгради от събота поради рискове от тежки наводнения и свлачища, според министерството на околната среда.

Учените твърдят, че климатичните промени, причинени от човека, правят екстремните метеорологични явления като бури и наводнения по-смъртоносни и разрушителни.

