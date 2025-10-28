Войната в Украйна:

Виновен съм: Убиецът на бившия японски премиер Шиндзо Абе с признание

28 октомври 2025, 09:24 часа 188 прочитания 0 коментара
Виновен съм: Убиецът на бившия японски премиер Шиндзо Абе с признание

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен днес, в началото на процеса, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Всичко е истина", заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, на когото са повдигнати обвинения в убийство и в незаконно притежание на оръжие.

Той влезе в съдебната зала в Нара, охраняван от четирима полицаи.

Още: Повдигнаха обвинения на убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Припомняме, че Шиндзо Абе бе застрелян по време на предизборна реч в град Нара на 8 юли и по-късно почина от раните си.

Погребението му в Токио през септември същата година, на което присъстваха над 4300 души, обаче бе белязано от масови протести.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Полицейски шеф подаде оставка заради убийството на Шиндзо Абе

Причината – властите обявиха, че церемонията ще е държавно погребение и ще струва близо 12 млн. долара.

Абе е най-дълго управлявалият премиер в историята на Япония. 

Още: Япония изпрати покойния Шиндзо Абе с протест заради цената на погребението (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Шиндзо Абе убийство обвиняем самопризнания
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес