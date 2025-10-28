Виновен съм: Убиецът на бившия японски премиер Шиндзо Абе с признание

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен днес, в началото на процеса, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Всичко е истина", заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, на когото са повдигнати обвинения в убийство и в незаконно притежание на оръжие.

Той влезе в съдебната зала в Нара, охраняван от четирима полицаи.

Припомняме, че Шиндзо Абе бе застрелян по време на предизборна реч в град Нара на 8 юли и по-късно почина от раните си.

Погребението му в Токио през септември същата година, на което присъстваха над 4300 души, обаче бе белязано от масови протести.

Причината – властите обявиха, че церемонията ще е държавно погребение и ще струва близо 12 млн. долара.

Абе е най-дълго управлявалият премиер в историята на Япония.

