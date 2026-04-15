Престрелки с водни пистолети в Тайланд: Полицаите се включват в битките (ВИДЕА)

В Тайланд хората масово атакуват полицията с водни пистолети. По традиция по време на тайландската Нова година хората се пръскат с вода един друг и никой не може да ги спре. Използват се водни пистолети, водни оръдия и кофи. Полицейските служители също се въоръжават с водни пистолети и ги носят в кобури, за да "отвърнат на удара". От видеа, разпространявани в социалните мрежи, се вижда, че настроението на хората по улиците е приповдигнато, а "намесата" на полицията се поощрява.

Покрай празненствата за тайландската Нова година и фестивала "Сонгкран" държавата въведе 10 мерки за сигурност по време на водните игри, като на гражданите е разрешено да се забавляват на улица "Као Сан" само от 13 до 15 април, между 12:00 и 22:00 часа местно време, съобщиха от полицията. Полицаите са създали строги контролни пунктове, за да не позволят на никого да внася пудра, тебешир и водни пистолети с високо налягане в зоната при никакви обстоятелства.

In Thailand, people are massively attacking police with water guns



By tradition, during the Thai New Year, people splash water on each other and no one is allowed to stop them. Water guns, cannons, and buckets are all used.



Police officers also arm themselves with water pistols… pic.twitter.com/OY0zoVQnjO — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2026

Основен акцент тази година е по-строгият контрол върху облеклото, като на туристите се казва да се обличат подходящо, да избягват разголените дрехи и да се въздържат от неприлично поведение, за да запазят добрия имидж на фестивала. Освен това продажбата на алкохол на непълнолетни е забранена, а алкохол може да се продава само през законно разрешените часове – от 11:00 ч. до полунощ.

Въпреки че през 2026 г. на улица "Као Сан" няма да има специални мероприятия, игрите с вода и търговията ще бъдат разрешени при спазване на мерките за безопасност.

10-те правила за празненствата

Обливане на хора, които не участват: Не обливайте с вода хора, които се опитват да не се намокрят, или такива, които отиват на работа. Наказанието е глоба до 60 000 бата (близо 1600 евро)

Провокативно облекло: Неприлично, непристойно или неподходящо облекло на публично място се наказва с глоба от 5000 бата (132 евро).

Сексуален тормоз: Сексуални намеци, прегръдки, целувки или непристойно докосване на друго лице се наказват с най-тежката санкция – глоба до 200 000 бата (5300 евро).

Пръскане с пудра без съгласие: Приближаването към някого с цел да му се сложи пудра се счита за нарушение на личните права и се наказва с глоба от 5000 бата (132 евро).

Водни пистолети с високо налягане: Използването на водни пистолети с прекомерно налягане е забранено, тъй като те могат да причинят наранявания. Наказанието е глоба до 4000 бата (106 евро).

Шофиране под въздействието на алкохол: Шофирането на какъвто и да е вид превозно средство след консумация на алкохол се наказва с глоба до 20 000 бата (530 евро).

Неносене на каска: За безопасност както водачът, така и пътникът трябва да носят каски; глобата е по 2000 бата (53 евро) за всеки.

Използване на цистерни за вода: Превозните средства, превозващи големи резервоари за вода, са забранени в зони с ограничен достъп или там, където нарушават правилата за движение, като глобата е 50 000 бата (1325).

Възпроизвеждане на силна музика: Възпроизвеждането на силна музика, която нарушава спокойствието на други хора или общности, се наказва с глоба от 10 000 бата (265 евро).

Забрана за продажба или консумация на алкохол в контролирани зони: Предупреждава се да не се продава или консумира алкохол в обществени зони или забранени зони, като санкциите се налагат съгласно обявленията, издадени във всяка зона, пише "The Straits Times".