Президентът на Южна Корея се барикадира във вилата си: Нов опит да го арестуват

Южнокорейските власти се готвят да направят втори опит да арестуват президента Юн Сук-йол, на когото парламентът гласува импийчмънт. По-рано вече държавният глава игнорира поканата за разпит и не се яви в следствието, а освен това сега и се барикадира във вилата си като по всякакъв начин възпрепятства властите да го задържат.

Съобщава се, че комплексът, в който се предполага, че е отседнал Юн Сук-йол, се укрепва от верни на президента сили с бодлива тел, изграждат се барикади с помощта на автобуси, за да се блокира достъпът до вилата на хълма, пише Reuters.

Ръководителят на Главната служба за разследване на корупционни практики О Донг-уон, която е натоварена да разследва президента, се извини вчера, 7 януари, за неуспешния опит за арест миналия петък след напрегнат шестчасов сблъсък в президентския комплекс. Тогава тя отмени опита за арест, след като входът на президентския комплекс беше блокиран от жива верига.

Този път обаче южнокорейската полиция ще разположи повече служители, включително специални екипи и хеликоптери, съобщават от пресслужбата на органите на реда.

Impeached South Korean President Yoon Suk Yeol evaded arrest after a warrant's Monday deadline passed. He remains holed up in his residence surrounded by hundreds of guards preventing his arrest. pic.twitter.com/Tsq38fIBn3