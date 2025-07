"Приближава потоп": Голямо наводнение може да удари Санкт Петербург (ВИДЕО)

Голямо наводнение може да удари всеки момент Санкт Петербург и руският град се готви за най-тежкото наводнение от 160 години насам, съобщава белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата Х, като в социалните мрежи циркулират вече кадри от бурята. Последното юлско наводнение в Санкт Петербург се е случило през 1865 година. "Към града се приближава потоп", пишат притеснени потребители в социалните мрежи и споделят притеснителни кадри.

Междувременно нивото на водата в река Нева продължава да се повишава. В града е обявена жълта степен на опасност и е издадено предупреждение за буря. Вятърът достига 20-25 м/с, събаря дървета и постройки. Язовирите са затворени, а нивата на водата извън язовирите са над 180 см.

A flood is approaching the city. In St. Petersburg, a dam has been urgently closed - the city is on the verge of flooding



The water level in the Bay has exceeded the limit, so the city has urgently closed the dam. -》 pic.twitter.com/yVqkOqM7N0