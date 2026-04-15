Край на войната в Иран: Тръмп го казва и не го казва пред Fox News (ВИДЕО)

15 април 2026, 6:50 часа 223 прочитания 0 коментара
В интервю за Fox News американският президент Доналд Тръмп е заявил, че прекратява войната в Иран. Това съобщи журналистът Мария Бартиромо. "Свърши се", цитира тя думите на американския президент. В анонс пред Белия дом Бартиромо казва, че дълго е говорила с американския президент за войната с Иран, за НАТО, за икономиката. В него той е заявил и за края на войната с Иран.

"Аз му казах "Господин президент, Вие постоянно говорите за войната в минало време "беше". И попитах "А тя свършила ли е?". Той отговори: "Вярвам, че е близо до завършване", споделя журналистката.

В профила си в Twitter Бартиромо пусна откъс от интервюто с Тръмп. В един момент той казва „Свърши се“. Но това е кратка реплика. Той казва, че войната е „много близо до края“, а също така, че САЩ „не са приключили напълно“.

Пълното интервю с Доналд Тръмп ще бъде излъчено по-късно днес по Fox News.

На този етап няма официално потвърждение на тази информация.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп война Иран
