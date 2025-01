Путин, стоп: Руски военни кораби "висят" и не влизат в базата си в Тартус, Сирия (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Вече пети ден няколко руски военни кораба, както и товарният "Спарта", стоят в открито море до (бившата) руска военноморска база в сирийския град Тартус - единствената такава за Руската федерация на Средиземно море. Сателитни снимки, направени от европейския сателит "Сентинел", част от програмата на ЕС "Коперник", показват ситуацията. За нея няма официално обяснение, но предположенията са, че плавателните съдове нямат разрешение да влязат в пристанището на Тартус.

Един от известните OSINT анализатори MT Anderson публикува серия от сателитни снимки от 5 януари насам, които показват как руските кораби са пред Тартус, но не влизат в пристанището:

SPARTA (IMO: 9268710) appears to be biding time while she waits for approval to enter the port of Tartus



As a reminder, she is there to remove military equipment of the 🇷🇺forces from Syria https://t.co/IxfthyNzrk — MT Anderson (@MT_Anderson) January 5, 2025

🇷🇺Med Sea Flotilla🇷🇺

Port of Tartus on the afternoon of 5 January 2025 via Sentinel 1



Naval piers still empty



Likely Grigorovich and Gorshkov operating N of the anchorage



Sparta still killing time



Unknown vessel operating W of Tartus pic.twitter.com/UfZ3Z7Auv4 — MT Anderson (@MT_Anderson) January 6, 2025

Днес, 9 януари, сателитна снимка показва, че "Спарта" се е отдалечила още повече от Тартус.

🇷🇺Med Sea Flotilla🇷🇺

Sentinel 2📷 of Tartus (9 Jan 2025)



Partially cloudy but visible are Ro-Ro Cargo Sparta, which has moved further offshore as well as Admiral Grigorovich & Admiral Golovko



Naval piers empty but a bulk carrier may be inbound to the commercial piers pic.twitter.com/XzPfSoA3fk — MT Anderson (@MT_Anderson) January 9, 2025

Руският товарен кораб "Спарта" е използван за превоз на руско военно оборудване от Сирия. Присъствието му при Тартус ясно показва, че той има какво да свърши като работа. Още два руски военни кораба му правят компания - фрегата клас "Адмирал Григорович" и фрегата клас "Адмирал Горшков". Дали те са пратени за охрана на "Спарта" или трябва да извозват руски военен персона, а може би и двете - не е ясно.

Путин загуби много в Сирия

Бъдещето на Путинова Русия в Сирия рязко стана мрачно след светкавичното падане на Башар Асад - за само 11 дни военна кампания от т.нар. бунтовници, начело с Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), наследик на "Джебхат ан-Нусра" - сирийският клон на Ал Кайда. Сега ХТШ се ребрандира, а лидерът ѝ Абу Мохамед-ал Джолани от издирван терорист (имаше многомилионна награда от САЩ за него) сега е лидер на новата власт в Сирия. Русия обяви, че разговаря с новата сирийска власт, за да запази военно присъствие там, само че Запада и в частност двете най-силни страни-членки на ЕС бързо реагираха против това: Време е Русия да напусне Сирия: Бербок и Баро кацнаха в Дамаск с бронирани жилетки (ВИДЕА)