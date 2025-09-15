Ким Чен Ун забрани думите "хамбургер", "сладолед" и "караоке"

Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун забрани думата "хамбургер", защото била прекалено западна. Към "черния списък" лидерът на изолираната държава от Далечния изток добави още няколко подобни. На екскурзоводите в новия морски курорт Уонсан е било препоръчано да избягват използването на определени думи, които са популярни в западните страни и в съседна Южна Корея, когато говорят с чуждестранни посетители. Според информационния сайт Daily NK те са получили "подробни инструкции за работа с туристи и забавление на туристите" - трябва да запомнят определени лозунги и фрази.

Целта е да се научат професионалистите в туризма да използват съзнателно севернокорейски речник, като избягват южнокорейски изрази и чужди заемки.

Екскурзоводите, които са записани в строга държавна програма за обучение, са инструктирани да казват "даджин-гоги гьопанг" (двойна питка с мляно говеждо месо) за хамбургер и "есукимо" за сладолед.

Междувременно караоке машините трябва да се наричат "екранни машини за съпровождане".

Снимка: iStock

Репресиите в Северна Корея

Репресиите в Северна Корея значително са се влошили през последното десетилетие, като държавата все по-строго наказва гражданите, опитващи се да получат достъп до чуждестранни медии, включително с публични екзекуции, сочи нов доклад на ООН.

От 2015 г. правителството въведе закони, които криминализират достъпа до и споделянето на информация от "враждебни" държави, както и използването на "езикови изрази", които не съответстват на социалистическата идеология и култура.

Гледането на чуждестранни филми, слушането на музика или споделянето на телевизионни сериали от чужбина може да доведе до тежки наказания, включително смъртно, съгласно новите закони, приети през последното десетилетие.

Според доклада на ООН репресиите срещу чуждестранна информация са се засилили от 2018 г. и са станали още по-сурови от 2020 г. насам, което е довело до няколко публични екзекуции. Правителствена работна група все по-често е била наемана да прави обиски в домове в търсене на "антисоциалистически" материали.

По време на пандемията от Covid-19 и свързаните с нея ограничения някои севернокорейци са открили, че могат да подкупят властите, за да избегнат наказания за използване на забранени медии. Бегълци, напуснали преди пандемията, съобщават, че арестуваните за четене на чуждестранни медии са били освобождавани след "революционно" обучение. Целта като цяло е "да се всее страх в населението", пише в доклада. Населението обаче продължава да консумира забранена информация въпреки рисковете, твърди ООН.

