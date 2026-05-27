Ердоган: Тиранинът Нетаняху скоро ще получи урока, който заслужава

Вярвам, че тиранинът Нетаняху скоро ще си получи урока, който заслужава, от мюсюлманите по света. Това каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на реч по случай мюсюлманския празник Курбан байрам. Той участва тази сутрин в празнична молитва в джамията "Чамлъджа" в азиатската част на Истанбул, предаде Анадолската агенция.

"Преди всичко, ние преживяваме случващото се в Палестина и в Газа. Това, което се случва там, е отделен въпрос, отделен акт на отдаденост за нас през този празник. Дай Боже, вярвам, че тиранинът Нетаняху скоро ще получи урока, който заслужава, от мюсюлманите по света. Дай Боже, скоро ще станем свидетели на това", бяха думите на Ердоган, като пожела тазгодишният Курбан байрам да послужи за обединението на ислямския свят.

