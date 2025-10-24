Разпитват Имамоглу по разследване за шпионаж

Главната прокуратура на Истанбул обяви, че Екрем Имамоглу и Неджати Йозкан, които бяха отстранени от постовете си като кметове на Истанбулската столична община, ще бъдат разпитани в рамките на разследване по обвинения в „шпионаж“, а Мердан Янардъг е бил задържан като част от същото разследване, съобщи „ТРТ Хабер“. В изявление на Главната прокуратура на Истанбул се посочва, че цифровите материали, принадлежащи на задържания на 4 юли по обвинения в „шпионаж“ Хюсеин Гюн, който е обвинен в извършване на разузнавателна дейност в полза на чужди държави, се намират в процес на експертиза.

Установено е, че Гюн е провеждал комуникацията си с криптирани телефони, за да запазва поверителността на контактите си, както и че е финансирал вътрешни безредици в различни страни.

Още: И в Турция като у нас: Натиск опозиционни кметове да сменят партията си

Израелска връзка

В същото изявление се уточнява, че в цифровите материали на Гюн са открити снимки на военно оборудване и боеприпаси, до които цивилни лица или частни компании не биха могли да имат достъп, както и паспортни снимки на израелски граждани, за които е установено, че са ангажирани с военна или политическа дейност в Израел.

Снимка Getty Images

БГНЕС припомня, че кметът на Истанбул Екрем Имамоглу беше арестуван на 19 март във връзка с разследване за „корупция“ и обвинения във „връзки с терористи“.

Още: Подкрепа за Имамоглу и извън Турция

Арестът на Имамоглу предизвика едни от най-масовите протести в историята на Турция. От март насам редица опозиционни кметове също бяха арестувани, по обвинения в корупция.

Припомняме още, че преди няколко месеца кметове европейски столици, сред които и софийският Васил Терзиев пристигнаха в Истанбур в опит да се срещнат с Екрем Имамоглу. Такава среща обаче им беше отказана.

Още: Не позволиха на европейски кметове да посетят в затвора Имамоглу