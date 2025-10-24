Войната в Украйна:

Новата жена премиер на Япония планира среща с Тръмп

24 октомври 2025, 11:27 часа 177 прочитания 0 коментара
Новата жена премиер на Япония планира среща с Тръмп

Новата японска премиерка Санае Такаичи заяви, че иска да доведе до "нови висоти" отношенията между Токио и Вашингтон, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Същевременно тя призова за "конструктивни и стабилни" отношения с Китай. В дипломатически план тя отбеляза, че "японско-американският съюз е крайъгълният камък на нашата външна политика и на сигурността ни".

"Ще се срещна с президента Тръмп при посещението му в Япония", което започва в понеделник, каза тя.

В първата си реч в парламента, посветена на общата политика, 64-годишната лидерка, която стана първата жена премиер на Япония, призна, че страната ѝ се нуждае от имигранти, като се вземе предвид недостигът на работна ръка.

Новата премиерка беше приближена на бившия министър-председател Шиндзо Абе, който бе убит през 2022 година и който полагаше усилия за добри отношения с Тръмп по време на първия президентски мандат на американския лидер.

Въпреки че военната активност на Китай, Северна Корея и Русия са според нея повод за "сериозно притеснение", японската премиер призова за диалог с Пекин, който е "ключов съсед" на Япония.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
