Реклами на жени се пребоядисват в Кабул след завладяването му от талибаните (ВИДЕО)

Световните агенции разпространиха кадри с мъж пред булчински салон, който прикрива изображенията с помощта на валяк и бяла боя. Снимките са публикувани за първи път от афганистански журналист в Twitter.

Това се случва въпреки твърдението на говорител на талибаните, че те „ще зачитат правата на жените“ и ще им позволят да имат достъп до образование и работа, след като поеха контрола над Афганистан.

Очевидно местното население се отнася скептично към тези изявления и бърза да се презастрахова. Редица наблюдатели се опасяват, че много от правата, извоювани от афганистанските жени през двайсетте години откакто бе свалено от власт предишното ислямистко правителство, сега отново ще бъдат отменени.

Когато за последен път групировката управляваше Афганистан, от 1996 до 2001 г., на жените беше забранено да посещават училище и да работят, те бяха длъжни да прикриват лицата си и задължително трябваше да бъдат придружавани от роднина от мъжки пол при излизането им от домовете им.

Жените, които си позволяваха да нарушат тези правила, ги грозеше унижение и публичен побой от религиозната полиция на талибаните.

Yesterday Taliban spokesman Zabihullah Mujahid, made headlines by claiming that they respect women’s rights. But today this is the reality in Kabul: first they erased photographs of women then they’ll remove women from public sphere. Iran have experienced these lies 42 years ago. pic.twitter.com/UfubfDZ6UQ