Русия прибира по 760 млн. долара на ден от войната в Иран, Путин със закачка към Тръмп (ВИДЕО)

Конфликтът на САЩ и Израел с Иран се оказа доста ползотворен за отключването на още смърт и разрушения в друга война - тази на диктатора Владимир Путин в Украйна. Приходите на Русия от енергийния сектор отбелязаха рязък скок заради затворения от Техеран Ормузки проток и нарушаването на глобалните вериги на доставки - това води до нарастване на търсенето на руски суров нефт и позволява на Москва да се възползва от по-високите пазарни цени.

Невероятна е сумата от неочаквани приходи на Русия

Данни на Киевското училище по икономика (KSE) сочат, че приходите на Руската федерация от нефт и газ се очаква да се удвоят през този месец, като се повишат от около 12 милиарда долара до почти 24 милиарда. Увеличението се дължи на скока в световните цени на петрола и временната отмяна на санкциите от страна на САЩ - на Москва ѝ бе позволено да продава свой петрол, който вече плава в морето на танкери, натоварени преди 12 март. Мярката важи до 11 април.

Дори ако конфликтът приключи през следващите седмици, се прогнозира, че общите приходи на Русия от износ на петрол и газ ще достигнат 218,5 милиарда долара тази година – с 63% повече от прогнозите преди войната в Иран. Това би донесло на Москва допълнителни 84 милиарда долара неочаквани приходи.

Снимка: Kremlin.ru

Ако войната в Иран продължи още шест месеца, годишните приходи биха могли да се покачат до 386,5 милиарда долара, което представлява увеличение от 188% в сравнение с по-ранните прогнози, пише в доклада на KSE, цитиран от британското издание The Times.

В крайна сметка е изчислено, че Русия печели по 760 милиона долара на ден от износ на петрол, докато трае войната в Иран.

Световните цени на петрола отбелязаха рязък скок от началото на войната в Близкия изток, като цената на суровия петрол тип Брент, референтен за Европа, се повиши с около 40% - до около 105 долара за барел. Цените на руския петрол се повишиха още по-бързо, което допълнително увеличи приходите на Москва от износ.

Анализатори казват, че продължителната нестабилност в Близкия изток ще поддържа високите цени на петрола, което ще е от полза за големите износители като Русия.

Снимка: Getty Images

На неотдавнашна икономическа среща в Кремъл руският диктатор Владимир Путин призова енергийните компании да използват допълнителните приходи за намаляване на финансовите си задължения. „Руските нефтени и газови компании трябва да обмислят използването на допълнителните приходи от растящите световни цени на въглеводородите, за да намалят дълговото си бреме и да изплатят дълговете си към местните банки“, заяви Путин.

Путин: Дори тези, които участват в конфликта, не могат да предвидят нищо

Сега руският диктатор, който вече пета година води агресивна война в Украйна, коментира на форум горещата тема със своя съюзник Иран, като заяви, че "последиците от конфликта в Близкия изток все още е трудно да се предвидят с точност".

"Струва ми се, че дори самите участници в конфликта не могат да предвидят нищо", каза той с намек към американския президент Доналд Тръмп.

Putin on Iran:



The consequences of the conflict in the Middle East are still difficult to predict accurately.



По-рано Financial Times се позова на западни разузнавателни служби, които посочват, че Русия доставя дронове на Иран, за да подпомогне своя съюзник във войната срещу САЩ и Израел. Материалът дойде в момент, в който Москва е обвинена, че предоставя разузнавателна подкрепа на Техеран - украинският президент Володимир Зеленски заяви на 24 март, че Киев разполага с „неопровержими доказателства“, че Русия помага на Иран да напада американски обекти в Близкия изток, а същото посочиха и разузнавателни източници в различни западни медии.

Висши ирански и руски служители започнали тайно да обсъждат доставки на дронове, лекарства и храна малко след като САЩ и Израел започнаха координирани атаки срещу Иран в края на февруари, казват пред FT двама служители, запознати с разузнавателния доклад. Очаква се доставките да приключат до края на месеца.

Когато беше попитан за пращането на дронове, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори уклончиво: „В момента циркулират много фалшиви новини. Едно е сигурно - ние продължаваме диалога си с иранското ръководство".

