Русия прибира по 760 млн. долара на ден от войната в Иран, Путин със закачка към Тръмп (ВИДЕО)

Конфликтът на САЩ и Израел с Иран се оказа доста ползотворен за отключването на още смърт и разрушения в друга война - тази на диктатора Владимир Путин в Украйна. Приходите на Русия от енергийния сектор отбелязаха рязък скок заради затворения от Техеран Ормузки проток и нарушаването на глобалните вериги на доставки - това води до нарастване на търсенето на руски суров нефт и позволява на Москва да се възползва от по-високите пазарни цени.
Невероятна е сумата от неочаквани приходи на Русия
Данни на Киевското училище по икономика (KSE) сочат, че приходите на Руската федерация от нефт и газ се очаква да се удвоят през този месец, като се повишат от около 12 милиарда долара до почти 24 милиарда. Увеличението се дължи на скока в световните цени на петрола и временната отмяна на санкциите от страна на САЩ - на Москва ѝ бе позволено да продава свой петрол, който вече плава в морето на танкери, натоварени преди 12 март. Мярката важи до 11 април.
Дори ако конфликтът приключи през следващите седмици, се прогнозира, че общите приходи на Русия от износ на петрол и газ ще достигнат 218,5 милиарда долара тази година – с 63% повече от прогнозите преди войната в Иран. Това би донесло на Москва допълнителни 84 милиарда долара неочаквани приходи.
Ако войната в Иран продължи още шест месеца, годишните приходи биха могли да се покачат до 386,5 милиарда долара, което представлява увеличение от 188% в сравнение с по-ранните прогнози, пише в доклада на KSE, цитиран от британското издание The Times.
В крайна сметка е изчислено, че Русия печели по 760 милиона долара на ден от износ на петрол, докато трае войната в Иран.
Световните цени на петрола отбелязаха рязък скок от началото на войната в Близкия изток, като цената на суровия петрол тип Брент, референтен за Европа, се повиши с около 40% - до около 105 долара за барел. Цените на руския петрол се повишиха още по-бързо, което допълнително увеличи приходите на Москва от износ.
Анализатори казват, че продължителната нестабилност в Близкия изток ще поддържа високите цени на петрола, което ще е от полза за големите износители като Русия.
На неотдавнашна икономическа среща в Кремъл руският диктатор Владимир Путин призова енергийните компании да използват допълнителните приходи за намаляване на финансовите си задължения. „Руските нефтени и газови компании трябва да обмислят използването на допълнителните приходи от растящите световни цени на въглеводородите, за да намалят дълговото си бреме и да изплатят дълговете си към местните банки“, заяви Путин.
Путин: Дори тези, които участват в конфликта, не могат да предвидят нищо
Сега руският диктатор, който вече пета година води агресивна война в Украйна, коментира на форум горещата тема със своя съюзник Иран, като заяви, че "последиците от конфликта в Близкия изток все още е трудно да се предвидят с точност".
"Струва ми се, че дори самите участници в конфликта не могат да предвидят нищо", каза той с намек към американския президент Доналд Тръмп.
The consequences of the conflict in the Middle East are still difficult to predict accurately.
It seems to me that even those involved in the conflict cannot predict anything. pic.twitter.com/FEwtWRWwy3
По-рано Financial Times се позова на западни разузнавателни служби, които посочват, че Русия доставя дронове на Иран, за да подпомогне своя съюзник във войната срещу САЩ и Израел. Материалът дойде в момент, в който Москва е обвинена, че предоставя разузнавателна подкрепа на Техеран - украинският президент Володимир Зеленски заяви на 24 март, че Киев разполага с „неопровержими доказателства“, че Русия помага на Иран да напада американски обекти в Близкия изток, а същото посочиха и разузнавателни източници в различни западни медии.
Висши ирански и руски служители започнали тайно да обсъждат доставки на дронове, лекарства и храна малко след като САЩ и Израел започнаха координирани атаки срещу Иран в края на февруари, казват пред FT двама служители, запознати с разузнавателния доклад. Очаква се доставките да приключат до края на месеца.
Когато беше попитан за пращането на дронове, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори уклончиво: „В момента циркулират много фалшиви новини. Едно е сигурно - ние продължаваме диалога си с иранското ръководство".
