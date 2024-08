"С десетки ракети": "Хизбула" обстреля Северен Израел (ВИДЕО)

"Хизбула" обяви, че е изстреляла десетки ракети към Северен Израел в отговор на удара, при който бяха убити четирима сирийци в Южен Ливан - първата атака на ливанската групировка след убийството на един от военните ѝ ръководители във вторник вечерта, отбеляза БТА.

Израелската армия заяви, че много снаряди са преминали през израелска територия от Ливан, като добави, че някои от тях са били прехванати. "Останалите са паднали в ненаселени райони", заяви тя.

Малко след изстрелите израелските военновъздушни сили са нанесли удар по мястото, "от което са били изстреляни снарядите в района на Ятер" в Южен Ливан, се казва още в изявлението.

По-рано вчера ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че четирима сирийци са загинали, а петима ливанци са били ранени при израелски удар в Шамаа в южната част на страната, където "Хизбула" и Израел си разменят ежедневни удари от близо десет месеца.

Поради "големия брой разкъсани тела, окончателният брой на мъчениците ще бъде определен въз основа на ДНК тестове", заявиха от министерството. Според местен спасител жертвите са работили в селското стопанство и са принадлежали към едно и също семейство.

Northern Israel right now: we hold the Lebanese government responsible for EVERY single Hezbollah rocket fired toward Israel.



We will not allow anyone to terrorize the people of Israel. pic.twitter.com/ZqN1tHk7cR