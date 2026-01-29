С помощта на HIMARS Тайван подготвя ново ниво на отбрана срещу китайска инвазия (ВИДЕО)

Ракетни системи за залпов огън HIMARS изглежда ще бъдат скоро разположени от Тайван на два от островите край съпротивляващата се да стане пълноценна част от Китай държава. Става въпрос за Пнеху и Дунйин, а такива огневи позиции ще дадат на тайванската армия възможност да обстрелва повече военни цели в Китай.

Тайван проведе тридневно учение за повишена бойна готовност, симулиращо сценарий, в който Пенху попада под масирана вражеска атака, съобщи Liberty Times. По време на маневрите тайванските военни използваха пускова установка на HIMARS в Тайчунг за нанасяне на прецизни удари като противодействие на морски десанти. Заедно с тактически ракети ATACMS с оперативен обсег до 300 км, системите HIMARS биха разширили зоната на поразяване далеч отвъд средната линия на Тайванския проток. Потенциалните цели включват военноморски и ракетни бази и военни летища в провинциите Фудзиен и Джъндзян.

Според военни източници, ако HIMARS бъдат разположени на остров Дунйин, ракетите ATACMS с обсег от 300 км биха могли да покрият не само Фуджоу и Нинде във Фудзиен, но също така да стигнат Уанджоу и Тайджоу в провинция Джъндзян на север – градове, които помещават ключови бази на ВМС на китайската армия, коментира Frontline Monitor. Източниците добавиха, че прецизността на разгърнатите HIMARS ще бъде подобрена с интеграция на доставените от САЩ дронове MQ-9B SeaGuardian и местните Teng Yun. Тези безпилотни летателни апарати с голяма продължителност на полета ще извършват разузнаване на голяма надморска височина по протежение на крайбрежните райони на континентален Китай и ще предават точните координати на съответните цели.

Съгласно първоначалния план за придобиване на 29 американски пускови установки HIMARS, армията планираше да сформира няколко роти в западната част на Тайван. Впоследствие Тайван реши да купи нови 82 единици, с което общият им брой вече е 111.

