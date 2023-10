Салман Рушди: Имам лошо предчувствие за отговора на Израел срещу "Хамас"

Още: Палестинска писателка остана без награда от панаира на книгата във Франкфурт

"Ужасен съм, това е всичко, което мога да кажа", коментира Рушди конфликта по време на рядка своя публична проява на Международния панаир на книгата във Франкфурт, година след като стана жертва на нападение с нож в Съединените щати.

"Ужасен съм от нападението на "Хамас" и съм изпълнен с лоши предчувствия за това, което израелският министър-председател Бенямин Нетаняху може да направи в отговор", каза писателят. "Просто се надявам, че възможно най-скоро ще бъдат прекратени военните действия".

