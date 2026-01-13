Любопитно:

САЩ издадоха предупреждение, което последно използваха точно преди ударите срещу Иран

13 януари 2026, 10:44 часа
САЩ издадоха предупреждение, което последно използваха точно преди ударите срещу Иран

САЩ призоваха американските граждани тези с двойно гражданство да напуснат Иран. Последният път, когато администрацията във Вашингтон издаде подобно изявление, беше малко преди ударите срещу Ислямската република през юни 2025 г. Тогава Щатите се намесиха решително в израелската операция "Изгряващият лъв" и на практика сложиха край на 12-дневната война с бомбардировки по основните ирански ядрени обекти - Фордо, Натанз и Исфахан.

"Напуснете Иран незабавно"

„Напуснете Иран незабавно. Подгответе план за напускане, без да разчитате на помощта на американското правителство. Американските граждани са изложени на сериозен риск от разпит, арест и задържане. Показването на американски паспорт или каквато и да е връзка със Съединените щати може да бъде достатъчно основание за задържане“, се казва в изявлението на правителството на САЩ.

Предложените сухопътни маршрути са през Армения и Турция. Подчертава се също, че за границата с Туркменистан се изисква специално разрешение, влизането в Азербайджан е ограничено, а пътуванията до Ирак, Афганистан и граничните райони с Пакистан трябва да се избягват.

Снимка: Getty Images

На тези, които не могат да напуснат Иран, се препоръчва да останат на безопасно място, да се запасят с вода, храна и лекарства и да поддържат заредени своите комуникационни устройства.

Напрежение

Според американски медии Доналд Тръмп обмисля нови военни удари срещу Иран на фона на масовите протести срещу режима в Техеран: Тръмп не изключва военен отговор на безредиците в Иран (ВИДЕА).

Отново между Иран и САЩ има ескалация, след като републиканецът няколко пъти предупреждаваше, че Вашингтон ще удари "силно", ако режимът убива протестиращи, а това вече е факт. Според оценки на правозащитни организации има най-малко 500 жертви сред гражданите на Ислямската република при сблъсъци със силите за сигурност.

Техеран отвърна на Щатите, че може да атакува американски военни бази в региона - поне според думи на председателя на иранския парламент. Режимът в Техеран обвини САЩ и Израел, че подклаждат протестите.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Иран САЩ протести Иран война Иран
