САЩ разминират Ормузкия проток: Първите 3 супертанкера успяха да преминат

Американските военни са започнали операция по подготовка за разминиране в Ормузкия проток, съобщи Централното командване (CENTCOM) в официалния си профил в социалната мрежа "Х". Целта е да се направи безопасен коридор през пролива, за да могат безпрепятствено да преминават корабите. Двата кораба, които ще разчистват мините, са Frank E. Peterson и USS Michael Murphy.

Според представител на разузнаването на САЩ обаче, два американски разрушителя клас "Арли Бърк", опитващи се да преминат през Ормузкия проток, са били принудени да се върнат, след като са се сблъскали със заплахи от страна на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция. Гвардейците са изстреляли по тях и дрон, е посочил представителят пред Axios.

Междувременно има информация от мониторингови агенции за корабоплаване, че три големи танкера са преминали през протока за първи път от подписването на споразумението за прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран. Става въпрос за танкерите Serifos, Cospearl Lake и He Rong Hai, всеки от които превозва около 2 милиона барела петрол.

Според данните, Serifos транспортира петрол от Саудитска Арабия и ОАЕ и се очаква да пристигне в Малайзия на 21 април. Cospearl Lake превозва иракски петрол, а He Rong Hai - петрол от Саудитска Арабия.

Three supertankers have passed through the Strait of Hormuz from the Persian Gulf for the first time since the ceasefire agreement between the United States and Iran



Reuters reports this, citing vessel tracking data.



— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2026

Световните агенции изразяват надежда, че това е знак за частично възстановяване на корабоплаването на фона на продължаващите и към момента преговори между Иран и Съединените щати в Исламабад.