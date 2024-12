САЩ: Русия се отблагодарява за военните от Северна Корея с МиГ-29 и Су-27

Най-високопоставеният офицер на САЩ в Тихия океан заяви, че Русия е постигнала споразумение със Северна Корея да изпрати изтребители МиГ-29 и Су-27 на Пхенян в замяна на това, че режимът на Ким Чен Ун подпомага с човешка сила войната на Путинова Русия с Украйна.

Адмирал Самюел Папаро, командир на Индо-тихоокеанското командване на САЩ, заяви, че Северна Корея е предоставила войници на Русия "доброволно" и "без подтикване" от Москва. По думите му - те не участват в активни бойни действия, но са били разположени в бойни зони. Вече обаче имаше новини за сблъсъци между украински военни и севернокорейци в Курска област, т.е. руската армия активно ги въвлича в сраженията: Първо ВИДЕО, 18+ на уцелен от украински дрон севернокорейски войник. Според различни оценки - Северна Корея е пратила между 10 000 и 12 000 войници за обучение в Русия.

❗️ BREAKING: Russia supplies North Korea with MIG and SU fighter jets



"Russia has agreed with North Korea to send MiG-29 and Su-27 fighter jets to Pyongyang in return for that country sending troops to help with Moscow's invasion of Ukraine" - Admiral Samuel Paparo, commander of… pic.twitter.com/KqHNHiSwtO