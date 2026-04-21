Силно земетресение в Индонезия

Източна Индонезия бе разтърсена от земетресение с магнитуд 6,0 по Рихтер, което засегна части от провинция Източна Нуса Тенгара, съобщиха властите.

Според Агенцията по метеорология, климатология и геофизика епицентърът на земетресението е бил в морето, на около 67 километра северозападно от Северен Централен Тимор, на дълбочина 31 километра, съобщи държавната информационна агенция „Антара“, цитирана от БГНЕС.

Властите потвърдиха, че земетресението не представлява риск от цунами. Трусът е бил усетен в няколко части на провинцията. Най-силно е бил усетен в Атамбуа, където достигна нива III–IV по модифицираната скала на Меркали (MMI).

Умерено земетресение е било регистрирано и в Маумере, докато по-слаби трусове са били усетено в Купанг, Кефаменану, Ларантука, Енде и други близки райони. Не се съобщава за сериозни щети или жертви.

