След ерата "Асад": Москва и Сирия обсъждат съвместна отбрана и руско присъствие в зона на САЩ

Висши сирийски и руски военни представители продължават да обсъждат възможностите за сътрудничество в областта на отбраната, което е знак за евентуална промяна към по-задълбочени отношения. Връзките между режима в Кремъл и новата власт в Дамаск се влошиха спрямо предишното си ниво от декември 2024 г., когато сирийските бунтовници от "Хаят Тахрир аш-Шам" свалиха от власт съюзника на Москва Башар Асад. Диктаторът на Сирия избяга, а с това бе нарушено и руското, и иранското военно присъствие в близкоизточната страна.

След това във военновъздушна база "Ал-Хадим" в Либия започнаха да пристигат руски самолети с военна техника, защото руснаците започнаха да прехвърлят ресурсите си от Сирия, където при Асад разполагаха с 6 военни бази. Най-ключовите от тях - в Тартус и Хмеймим - все още са обект на преговори. Междувременно Судан се съгласи да приеме руска военна база на Червено море след дълго нежелание, но и там, и в Либия на практика има война и режимите са нестабилни, което е проблем за Москва: Русия е в капан: Бяга от Сирия към две страни в Африка, но и там режимите може да рухнат.

Висши сирийски военни в Москва за преговори

Сирийският началник на Генералния щаб генерал-майор Али ал Наасан, помощник-министърът на отбраната за Северния регион бригаден генерал Фахим Иса, командирът на ВВС бригаден генерал Асем ал Хавари, командирът на ВМС бригаден генерал Мохамад ал Сауд, командирът на 52-ра дивизия бригаден генерал Хайтам ал Али и други сирийски представители пристигнаха в Москва на 2 октомври. Там те ще обсъдят „механизми за координация“ с руски представители на отбраната.

Включването на Фахим Иса, който отговаря за Северна Сирия, подсказва, че двете страни са обсъдили оставащото руско присъствие в страната, по-специално в Камишли, който е заобиколен от територия, контролирана от Сирийските демократични сили (СДС). Те, от своя страна, са доминирани от кюрдите и са подкрепяни от САЩ. Това е пречка и за турските интереси в региона - Анкара счита бойците от Сирийските демократични сили за свързани с Кюрдската работническа партия (ПКК), което за Турция ги прави терористи. Анкара действа в Сирия чрез открита подкрепа и поддържане на Сирийската национална армия. Турция заплаши да атакува СДС, ако те не се интегрират в сирийската държава до 31 декември 2025 г.

Фахим Иса е сирийски туркменски етнонационалист, който е изключително враждебен към кюрдите и СДС. Иса е близо и до турските етнонационалисти, свързани с президента Реджеп Тайип Ердоган, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

За какво е сигнал визитата на сирийските власти?

Посещението на сирийското министерство на отбраната в Русия подсказва, че сирийските власти може да се опитат да засилят военното сътрудничество с Москва през следващите месеци, вероятно чрез обмен на военен опит, допълват от института.

Сирийската делегация посети Централния национален военен парк на руската армия близо до Кубинка в Московска област и разгледа руски системи за противовъздушна отбрана, разузнавателни и атакуващи дронове с фиксирани крила, противотанкови управляеми ракети и бронирани превозни средства.

В момента Русия се сблъсква със сериозен недостиг на отбранителни материали и ангажиментът ѝ да воюва в Украйна ще има приоритет пред износа на оръжие за Сирия - въпреки предишния интерес на Дамаск към закупуването на руско оборудване. Въпреки това сирийските официални лица може да се опитат да засилят сътрудничеството с Москва, за да се учат от руската армия.

Посещението на сирийските военни в руската столица се осъществява на фона на засилените контакти между сирийски и руски военни през последния месец. Темите, обсъждани на другите срещи, също сочат, че Сирия може да прояви интерес към установяване на по-пряко военно сътрудничество с Русия в следващите месеци.

На 2 октомври в Сирия се състоя среща между ръководителя на отдел „Обучение“ на сирийските въздушни сили, бригаден генерал Яхя Битар, и представители на отделите „Обучение“, „Артилерия“ и „Бронирани войски“ на Министерството на отбраната, от една страна, и руска военна делегация, от друга. Делегациите обсъдиха начини за „развитие на тези специалности“, вероятно имайки предвид развитието на сирийската армия.

Очаква се сирийският президент Ахмед ал-Шараа да посети Москва на 15 октомври за арабо-руската среща на върха, по време на която сирийски и руски представители може да продължат да обсъждат отношенията между двете страни.

Димитър Радев
