Япония праща армията срещу мечки (ВИДЕА)

Япония започна да разполага части на въоръжените си сили в северна префектура, засегната от рекорден брой нападения на мечки срещу хора, при каквито от април досега са били убити 12 и ранени над 100 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Поради строгото японско законодателство за носене на огнестрелно оръжие, войниците няма да бъдат въоръжени и няма да преследват животните.

ОЩЕ: Нашествие на мечки на Балканите

Вместо това, според министерството на отбраната на страната, те ще бъдат оборудвани със спрейове против мечки, палки, щитове, защитни очила, бронежилетки и мрежи, за да гарантират спокойствието на местните жители.

Troops arrive in Kazuno, Japan, to help capture bears following a record number of attacks since April, as abandoned farmland draws bears closer https://t.co/riB8jgXSxq pic.twitter.com/7d1v0yDHZP — Reuters (@Reuters) November 5, 2025

Мечките настъпват

Недостигът на храна и по-специално на жълъди, е накарал тази година някои мечки, чиято популация не спира да нараства на територията на японския архипелаг, да навлязат в градовете и по-скоро в северните префектури на страната, като например Акита и Ивате, съобщават експерти.

Обезлюдяването на селските райони също е размило естествените граници между градовете и хабитатите на мечките, които са разширили територията си до жилищните зони, смятат изследователи.

ОЩЕ: "Движат се по улиците, мачкат огради": Евакуираха семейство заради набези на мечки в Севлиевско

Японските сили за самоотбрана се съгласиха да предоставят логистична помощ на провинциалните райони, като пренасят капани за мечки, превозват ловците и връщат в местообитанията им заловени животни. Така днес отряд от 15 войници беше разположен в град Кадзуно, Акита, за да постави капан за мечки.

The Japanese Self-Defense Forces have dispatched troops to help rural communities deal with bears. However, they aren't permitted to carry firearms.

Instead, they'd helping with physical labor, such as carrying heavy bear traps and burying dead bears.pic.twitter.com/0vkWiML9FV https://t.co/AHWzaUWeES — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) November 5, 2025

Губернаторът на префектура Акита, който неколкократно е предупреждавал, че префектурата не разполага със средства да се бори с мечките, благодари на военнослужещите за оказаната помощ. "Координирайки инициативите с местните общини се надявам да подпомогна техните действия", отбеляза Судзуки на церемония за подписването на споразумение с армията, с което официално бе даден старт на намесата на военнослужещите.

Заместник генералният секретар на правителството Кей Сайто заяви, че ако главната цел на армията е националната отбрана, то тя може да оказва съдействие и вътре в страната при нужда. Правителството на Санае Такаичи, което се опитва да разработи план за действие, за да се справи с тази криза, проведе специална среща миналата седмица и обяви, че ще представи готов план до средата на този месец. Той ще предвижда по-голям брой ловци, които могат да се намесват спешни случаи, когато мечка е забелязана в жилищен район.

🇯🇵 Another frightening bear attack in Hokkaido, Japan. This time a bear actually managed to break into a local military base. I think it's time for the government to start training and paying hunters to prevent this from happening. pic.twitter.com/grL9lcsYYX — 鈴森はるか 『haruka suzumori』 🇯🇵 (@harukaawake) October 29, 2025

Правителството предвижда да повери лова на мечки на полицаи и местни служители, които притежават разрешително за лов.