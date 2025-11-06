Япония праща армията срещу мечки (ВИДЕА)

Япония започна да разполага части на въоръжените си сили в северна префектура, засегната от рекорден брой нападения на мечки срещу хора, при каквито от април досега са били убити 12 и ранени над 100 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Поради строгото японско законодателство за носене на огнестрелно оръжие, войниците няма да бъдат въоръжени и няма да преследват животните.
ОЩЕ: Нашествие на мечки на Балканите
Вместо това, според министерството на отбраната на страната, те ще бъдат оборудвани със спрейове против мечки, палки, щитове, защитни очила, бронежилетки и мрежи, за да гарантират спокойствието на местните жители.
Troops arrive in Kazuno, Japan, to help capture bears following a record number of attacks since April, as abandoned farmland draws bears closer https://t.co/riB8jgXSxq pic.twitter.com/7d1v0yDHZP— Reuters (@Reuters) November 5, 2025
Мечките настъпват
Недостигът на храна и по-специално на жълъди, е накарал тази година някои мечки, чиято популация не спира да нараства на територията на японския архипелаг, да навлязат в градовете и по-скоро в северните префектури на страната, като например Акита и Ивате, съобщават експерти.
Обезлюдяването на селските райони също е размило естествените граници между градовете и хабитатите на мечките, които са разширили територията си до жилищните зони, смятат изследователи.
ОЩЕ: "Движат се по улиците, мачкат огради": Евакуираха семейство заради набези на мечки в Севлиевско
Японските сили за самоотбрана се съгласиха да предоставят логистична помощ на провинциалните райони, като пренасят капани за мечки, превозват ловците и връщат в местообитанията им заловени животни. Така днес отряд от 15 войници беше разположен в град Кадзуно, Акита, за да постави капан за мечки.
The Japanese Self-Defense Forces have dispatched troops to help rural communities deal with bears. However, they aren't permitted to carry firearms.— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) November 5, 2025
Instead, they'd helping with physical labor, such as carrying heavy bear traps and burying dead bears.pic.twitter.com/0vkWiML9FV https://t.co/AHWzaUWeES
Губернаторът на префектура Акита, който неколкократно е предупреждавал, че префектурата не разполага със средства да се бори с мечките, благодари на военнослужещите за оказаната помощ. "Координирайки инициативите с местните общини се надявам да подпомогна техните действия", отбеляза Судзуки на церемония за подписването на споразумение с армията, с което официално бе даден старт на намесата на военнослужещите.
Заместник генералният секретар на правителството Кей Сайто заяви, че ако главната цел на армията е националната отбрана, то тя може да оказва съдействие и вътре в страната при нужда. Правителството на Санае Такаичи, което се опитва да разработи план за действие, за да се справи с тази криза, проведе специална среща миналата седмица и обяви, че ще представи готов план до средата на този месец. Той ще предвижда по-голям брой ловци, които могат да се намесват спешни случаи, когато мечка е забелязана в жилищен район.
🇯🇵 Another frightening bear attack in Hokkaido, Japan. This time a bear actually managed to break into a local military base. I think it's time for the government to start training and paying hunters to prevent this from happening. pic.twitter.com/grL9lcsYYX— 鈴森はるか 『haruka suzumori』 🇯🇵 (@harukaawake) October 29, 2025
Правителството предвижда да повери лова на мечки на полицаи и местни служители, които притежават разрешително за лов.