06 ноември 2025, 16:01 часа 347 прочитания 0 коментара
Въпреки примирието: Снаряди от Пакистан към Афганистан

От Пакистан днес са били изстреляни снаряди към Афганистан, съобщиха за АФП афганистански военни източници и свидетели, докато двете съседни държави подновиха мирните преговори в Турция с цел укрепване на крехкото примирие.

„Пакистан използва леки и тежки оръжия и нацели цивилни райони“, заяви афганистанският военен източник за обстрела, който според свидетели е продължил 10-15 минути.

„Все още не сме отвърнали на удара от уважение към продължаващите преговори“ в Истанбул, каза източникът, който говори при условие за анонимност, предава БГНЕС.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
