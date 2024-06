След преговори: Русия ще предаде река на Китай за достъп до Японско море

Това съобщи NEXTA TV, позовавайки се на The Moscow Times и Nikkei Asia.

Река Тумен тече по границата на Китай, Северна Корея и Русия и се влива в Японско море. Китайските кораби вече могат да се движат свободно по реката само до село Фанчуан и нямат възможност да излязат в морето, тъй като за преминаването на оставащия 15-километров участък се нуждаят от разрешение от Русия и Северна Корея.

Си Дзинпин и Владимир Путин, след срещата си през май, включиха параграф в съвместното си изявление относно участието на Русия и Китай в „конструктивен диалог“ със Северна Корея за река Тумен.

Преди това Русия не подкрепи тази китайска инициатива, опасявайки се, че по този начин Пекин ще увеличи влиянието си в Североизточна Азия. Въпреки това, на фона на санкциите, наложени срещу Русия за нахлуването й в Украйна, Москва става все по-зависима от китайската страна, отбелязва The Moscow Times.

