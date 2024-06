Още: Доставките на втечнен природен газ в ЕС удариха 7-месечно дъно

Авторитетното британско издание цитира данни на ICIS, която е един вид международна служба за стоково разузнаване. Според нея през май доставките на втечнен природен газ по руски тръбопроводи са съставлявали 15% от количествата за ЕС, Великобритания, Швейцария, Сърбия, Босна и Херцеговина и Северна Македония.

Доставките на втечнен природен газ от САЩ съставляват едва 14% от общия дял, пише FT. По норвежкия тръбопровод тече най-много LNG за Европа - малко под 30% от общите количества.

Все пак няма толкова голяма изненада, при положение че в списъка е близката до режима в Кремъл Сърбия, а също така Босна, където една от съставните части е Република Сръбска.

В цитирания доклад намаленият износ от САЩ все пак се обяснява с еднократна повреда в голямо съоръжение за износ на втечнен природен газ, съчетана с доставките на повече синьо гориво от Русия през Турция преди планираната поддръжка през юни.

