След силното земетресение в Турция – съборени сгради, загинал и десетки ранени (ВИДЕА)

Един човек е загинал, а десетки са ранени при земетресение с магнитуд 6.1 по Рихтер, което разтърси град Синдирги в западната част на Турция, съобщи Агенцията за управление на бедствия (AFAD), цитирана от Ройтерс. "81-годишен човек почина скоро след като беше спасен изпод развалините", заяви турският министър на вътрешните работи Али Йерликая. "Други 29 души са били ранени, но не сериозно", каза още той и добави, че спасителните операции са приключили и че няма други признаци за сериозни щети или жертви.

ОЩЕ: Много силно земетресение удари Турция: 6,1 по Рихтер по първи оценки (ВИДЕО)

#BREAKING



6.1 earthquake rattles Turkey.. buildings collapse in Balikesir



Earthquake struck Sindirgi in Balikesir province, followed by a 4.6 aftershock. Tremors felt in Istanbul, Izmir and several other cities



Multiple buildings have caved in, residents scrambling to pull… pic.twitter.com/r95U8sED4c — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 10, 2025

Щети и разрушения

Земетресението е разрушило 16 сгради в Синдирги и околностите, от които четири са били обитаеми, включително триетажна сграда в центъра на града.

Няколко души са били извадени живи от развалините на триетажната сграда, в която са живели шестима души. Починалият също е бил затрупан там, преди да бъде освободен.

Около 319 спасители са били разположени в засегнатата зона, съобщи AFAD.

ОЩЕ: Почина българското куче герой Килиан, открило 18 души след земетресенията в Турция

Земетресението стана в 19:53 часа. Регистрирани са около 20 вторични труса с магнитуд между 3.5 и 4.6 по Рихтер. То е било усетено в няколко града в западната част на страната, включително Истанбул и туристическия център Измир.

🚨⚡️Several residential buildings collapsed due to the strong earthquake in the Turkish city of Balıkesir.



For about 20 minutes, residents of northwestern Turkey felt tremors reaching a magnitude of 6.1.pic.twitter.com/hyFQUPPSHu — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 10, 2025

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази съболезнования на всички хора, засегнати от труса, и заяви, че ще следи отблизо последствията от него. "Нека Бог защити страната ни от всякакъв вид бедствие", написа той в социалната мрежа X.

Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които в миналото са причинили катастрофи в страната.

ОЩЕ: След земетресенията: Предстои ли още по-голяма катастрофа? Анализ

Земетресение през февруари 2023 г. в югозападната част на страната отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, мястото на древния град Антиохия. В началото на юли трус с магнитуд 5,8 в същия регион причини един смъртен случай, а 69 души бяха ранени.