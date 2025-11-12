Турски ботуш няма да стъпи в Газа: Израел е категоричен

Израел не желае в Газа да бъдат разполагани турски войници като част от бъдещите многонационални мироопазващи сили, които ще поемат охраната на обществения ред и сигурността от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ). Това казаха в неделя израелският министър на отбраната Израел Кац и правителствен говорите, цитирани от "Таймс ъф Израел". "Турски ботуш няма да стъпи (в Газа)", каза пред репортери Шош Бедросян, официален представител на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Някога Израел и Турция бяха близки съюзници, но сега, заради войната в палестинския анклав, започнала преди две години, отношенията между тях са напълно прекъснати и от приятелство те преминаха към открито противопоставяне. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган открито обвини Израел в "геноцид".

"Вземете си заповеди за арест и се разкарайте"

Анкара прекрати търговските си връзки с Израел и затвори въздушното си пространство за полети оттам, а в петък издаде заповед за арест на 37 израелски официални представители, сред които и Нетаняху с обвинение в "геноцид". Израелският външен министър Гидеон Саар нарече това "пореден пиар ход на тиранина Ердоган".

Военният министър Кац пък направи публикация в Х, написана на турски, която включваше карикатура, на която Ердоган стои сред развалините на Газа, гледащ през бинокъл, чиито стъкла са изрисувани в израелското знаме. "Вземете си смехотворните заповеди за арест и се разкарайте", гласи публикацията. "Те са по-подходящи за кланетата, които извършихте срещу кюрдите. Израел е силен и не се страхува. Ще гледате Газа само през бинокъл", пише още там.

Турция при всички случаи ще участва

Анкара обаче е близък съюзник на САЩ и беше ключов посредник при договарянето миналия месец на прекратяването на огъня в Газа и сделката за освобождаването на заложниците.

Планът на американския президент Доналд Тръмп за мир в Газа предвижда създаването на временни мироопазващи сили, чийто състав да бъде многонационален и които в бъдещ момент да поемат контрола над палестинския анклав от ЦАХАЛ. Турция също иска да играе роля.

Помолен да коментира израелските възражения срещу разполагането на турски сили в Газа, американският посланик в Газа Том Барак каза по-рано този месец, че Турция ще участва. Той добави, че отношенията на Турция с "Хамас" по същество са се оказали от решаващо значение за сключването на мира.

Барак същевременно прояви разбиране към израелските съображения относно Анкара, които по думите му са породени от взаимно недоверие. Въпреки сегашното напрежение, прогнозира дипломатът, отношенията между двете страни ще се подобрят и "с времето, ще видите, ще се стигне до търговско споразумение между Израел и Турция", пише "Таймс ъф Израел".

Миналия месец вицепрезидентът на САЩ Джеймс Дейвид Ванс каза, че Анкара "ще има конструктивна роля" в следвоенна Газа, но добави, че Вашингтон няма да натрапва нищо на Израел.

Мироопазващите сили - защо участието на Турция е важно

Американският държавен секретар Марко Рубио обясни, че сформирането на подобни сили е важно изискване на Израел, който иска многонационална военна мисия да запълни празнотата в сигурността, когато започнат колосалните усилия за възстановяването на Газа, пише "Гардиън".

Участието на Турция в тези сили е съществен въпрос, тъй като тя е от страните, които са готови да предоставят войници за тях, освен това е гарант по плана "Тръмп" за мир в Газа, а въоръжените ѝ сили са смятани за едни от най-добре подготвените сред мюсюлманските страни. Затова изключването на Анкара би било проблематично.

Силите вероятно ще бъдат под египетско командване и ще наброяват около 5000 души. Според някои мюсюлмански страни като ОАЕ и Индонезия, които са готови да участват със свои контингенти, е най-добре тези сили да бъдат под шапката на ООН.

Вместо това обаче се предвижда мироопазващите сили да съгласуват дейността си с орган, наречен Център за гражданско-военна координация, който ще бъде под американско военно управление, а щабът му ще бъде в град Кирят Гат, Южен Израел. Структурата ще включва още британски, френски, йордански и емиратски съветници. Центърът ще отговаря и за координирането на хуманитарната помощ за Газа.