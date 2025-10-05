Войната в Украйна:

Смъртоносен капан: Снежна буря блокира хиляди на Еверест (ВИДЕО)

Близо 1000 души са блокирани на източния склон на Еверест. Развихрилата се снежна буря възпрепятства достъпа до лагерите за почивка в планината, съобщи Reuters. Изданието допълва, че хората се намират в район над 4900 метра надморска височина. Стотици местни жители и спасители разчистват снега, опитвайки се да достигнат до блокираните хора. Някои от алпинистите са евакуирани. Обилният снеговалеж, който се превърна във виелица, започна на 3 октомври и продължи през целия ден на 4 октомври. В резултат на това продажбата на билети беше спряна, а властите забраниха на алпинистите да влизат в планината.

От другата страна

Междувременно в Непал проливни дъждове причиниха наводнения и свлачища. Наводненията блокираха пътища и отнесоха мостове, причинявайки смъртта на най-малко 47 души. Други 35 души загинаха заради свлачища близо до индийската граница. Девет души са в неизвестност след наводнението, а трима са загинали след удар от мълнии.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
