Снаряди паднаха близо до гръцки кораб

Гръцки контейнеровоз край бреговете на Рас Танура в Саудитска Арабия съобщи за два отделни инцидента, при които снаряди са ударили близо до плавателния съд, съобщиха гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на експерти по морска сигурност и "Ройтерс". Представител на плаващия под либерийски флаг кораб Express Rome съобщи за два неизвестни снаряда, които са се пръснали във водата близо до контейнеровозите.

Инцидентите са станали в рамките на един час един от друг и екипажът е в безопасност, съобщи британската група за управление на морския риск Vanguard.

Атаката не е изненада, тъй като след началото на израелско-американските удари срещу Иран - Техеран атакува търговски кораби с ракети или експлозивни въздушни и морски дронове в Персийския залив и Ормузкия проток.

Чия е атаката?

Операторът на плавателния съд не е коментирал веднага. Никоя група не е поела отговорност за инцидента в понеделник.

Знаем, че на 11 март обаче Иранският корпус на гвардейците на ислямската революциязаяви, че е атакувал Express Rome, съобщи Vanguard.

Припомняме също, че в края на март управляваната от Гърция система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ прехвана две балистични ракети близо до саудитското пристанище Янбу в Червено море.

Батареята „Пейтриът" е назначена да защитава нефтените рафинерии „Самреф" в пристанищната зона на Янбу, стратегически важен обект. Обектът е свързан чрез тръбопровод с брега на Персийския залив на Саудитска Арабия, заобикаляйки Ормузкия проток, и следователно се очертава като потенциална иранска цел.