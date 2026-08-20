Кабинетът "Радев":

Ексхумираха бивш турски министър след подозрения, че е бил отровен

20 август 2026, 13:15 часа 546 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Ексхумираха бивш турски министър след подозрения, че е бил отровен

Бившият турски министър на транспорта Ариф Ахмет Денизолгун, който почина през 2016 г. вследствие на мозъчен кръвоизлив, е бил ексхумиран в рамките на разследване на обстоятелствата около смъртта му. Ексхумацията е извършена по искане на прокуратурата в истанбулската община Бакъркьой.  

Гробът на Денизолгун в гробището Караджаахмет е бил ограден от полицията, като в района са били предприети засилени мерки за сигурност и достъпът до определени части на гробището е бил ограничен, информира турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк. 

След приключването на ексхумацията тленните останки на Денизолгун са били откарани в Института по съдебна медицина. От взетите от гроба проби ще бъде изследвано дали Денизолгун е станал жертва на убийство и дали е бил отровен. 

Още: Турция отхвърли обвиненията на Израел за военно присъствие в Сирия

Ариф Ахмет Денизолгун е внук на основателя на религиозната общност Сюлейманджии Сюлейман Хилми Тунахан и самият той е бил водач на общността. Денизолгун почина на 7 септември 2016 г. в дома си в Истанбул.

Разследването на обстоятелствата около смъртта на бившия министър бе предприето, след като братът на Денизолгун – Мехмет Беязът Денизолгун, и племенникът му Фатих Сюлейман Денизолгун са подали жалба до прокуратурата 10 години след смъртта му, в която се твърди, че имат съмнения от какво е починал. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В жалбата се настоява сестрата на бившия министър – Айше Гюлдерен Денизолгун Куриш, нейният син и настоящ лидер на религиозната общност Алихан Куриш, както и други заподозрени, които бълдат установени, да бъдат съдени за "предумишлено убийство".

В момента в Турция се води разследване срещу общността на Сюлейманджиите, отнасящо се до предполагаеми финансови престъпления. Общността Сюлейманджии е влиятелна религиозно-социална общност в Турция, която носи името на основателя си Сюлейман Хилми Тунахан, роден в Силистренско. Общността е известна и с изградената широка мрежа от фондации, общежития, както и курсове за изучаване на Корана.

Още: Русия заплаши Турция и САЩ заради доставките на оръжие за Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Отравяне Отрова разследване Ексхумация турция
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес