Ексхумираха бивш турски министър след подозрения, че е бил отровен

Бившият турски министър на транспорта Ариф Ахмет Денизолгун, който почина през 2016 г. вследствие на мозъчен кръвоизлив, е бил ексхумиран в рамките на разследване на обстоятелствата около смъртта му. Ексхумацията е извършена по искане на прокуратурата в истанбулската община Бакъркьой.

Гробът на Денизолгун в гробището Караджаахмет е бил ограден от полицията, като в района са били предприети засилени мерки за сигурност и достъпът до определени части на гробището е бил ограничен, информира турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

След приключването на ексхумацията тленните останки на Денизолгун са били откарани в Института по съдебна медицина. От взетите от гроба проби ще бъде изследвано дали Денизолгун е станал жертва на убийство и дали е бил отровен.

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Ариф Ахмет Денизолгун е внук на основателя на религиозната общност Сюлейманджии Сюлейман Хилми Тунахан и самият той е бил водач на общността. Денизолгун почина на 7 септември 2016 г. в дома си в Истанбул.

Разследването на обстоятелствата около смъртта на бившия министър бе предприето, след като братът на Денизолгун – Мехмет Беязът Денизолгун, и племенникът му Фатих Сюлейман Денизолгун са подали жалба до прокуратурата 10 години след смъртта му, в която се твърди, че имат съмнения от какво е починал.

В жалбата се настоява сестрата на бившия министър – Айше Гюлдерен Денизолгун Куриш, нейният син и настоящ лидер на религиозната общност Алихан Куриш, както и други заподозрени, които бълдат установени, да бъдат съдени за "предумишлено убийство".

В момента в Турция се води разследване срещу общността на Сюлейманджиите, отнасящо се до предполагаеми финансови престъпления. Общността Сюлейманджии е влиятелна религиозно-социална общност в Турция, която носи името на основателя си Сюлейман Хилми Тунахан, роден в Силистренско. Общността е известна и с изградената широка мрежа от фондации, общежития, както и курсове за изучаване на Корана.

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