Тайванската опозиция иска сближаване с Пекин, за да се избегне "тотална война": знакова визита на партиен лидер в Китай (ВИДЕО)

Председателката на най-голямата опозиционна партия в Тайван - Чън Ли-вун - пристигна на 7 април в Шанхай и определи визитата си в континентален Китай като „историческо пътуване за мир“. Това е първото подобно посещение на тайвански партиен лидер от 10 години насам. Ли-вун е председател на консервативната "Гуоминдан" - най-старата партия в Азия, която е създадена в Китай през 1912 г.

След Шанхай тя отпътува за Нанкин заедно с ръководителя на китайската Служба по въпросите на Тайван Сун Тао, където двамата „разговаряха сърдечно като приятели“, съобщиха от партията на Чън.

Демократично самоуправляващият се Тайван претендира за своята независимост от средата на 20. век, когато комунистите на Мао Дзъдун свалят последната императорска династия със Синхайската революция, а силите на "Гуоминдан" на Чан Кайшъ бягат на острова. Пекин обаче твърди, че Тайван е част от континентален Китай, и дълго време оказва силен натиск за т.нар. "обединение". В последните години ученията на китайската армия със стрелба в Тайванския проток са нещо съвсем обичайно, а излизащите в публичното пространство предполагаеми планове на президента Си Дзинпин за инвазия само подклаждат още напрежението.

Още: Китай превърна стотици самолети в дронове и ги насочи към Тайван (СНИМКИ)

Лидерът на тайванската опозиция: "Целта ми е да се сближа с Китай и да градя мир"

Чън Ли-вун е против войната. „Ако наистина обичате Тайван, ще се възползвате дори от най-малката възможност“, за да избегнете война, каза тя преди визитата си в Китай. Също така добави, че се надява да направи „най-опасното място в света“ - Тайванския проток - по-безопасно.

"Целта ми е да започна да градя мир. Стратегията ми е да се сближа с Пекин, за да избегна тотална война", каза Чън.

Taiwan's opposition leader Cheng Li-wun:



The Taiwan Strait is the most dangerous powder keg in the world.



I have high expectations for cross-strait reconciliation. My goal is to begin creating peace.



My strategy is to embrace Beijing to avoid all-out war.



Source: NBC News pic.twitter.com/Spjf6VaqZo — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Китай не е потвърдил за нейна среща със Си Дзинпин, въпреки че Чън трябва да пристигне в столицата Пекин в четвъртък.

Още: Спира ли Тайван производството на чипове: Има резервен газ само за 11 дни

В Тайпе президентът Лай Чин-те от Демократичната прогресивна партия отново изрази готовност за преговори, но подчерта суверенитета на острова. „Равенството и достойнството са изключително важни“, заяви той, като добави, че Тайван „не е част от Китайската народна република“.

Китай продължава да отказва да влиза в контакт с Лай, наричайки го „сепаратист“.

Заплаха от обкръжаване

Сега посещението на Чън идва в момент, в който парламентът на Тайван, доминиран от опозицията, блокира план за разходи за отбрана в размер на 40 милиарда долара. Това отразява вътрешните ограничения по отношение на военната готовност.

Тайвански официални лица съобщиха за разполагане на китайски военноморски сили от поне 5 военни кораба около острова – 2 на изток и по 1 на север, северозапад и югозапад. Властите описаха обстановката като „тайванска клетка“, цитирани от Clash Report, подчертавайки опасенията от обкръжаване.

На 27 март агенция Reuters съобщи, че Китай е разположил над 200 преустроени изтребителя J-6 като атакуващи дронове в близост до Тайванския проток. Анализатори смятат, че тези системи биха могли да претоварят отбранителните сили, като принудят Тайван да използва скъпи изтребители за прехващачи срещу евтини платформи.

China says peaceful reunification would solve Taiwan’s energy concerns by giving it access to mainland power and resources.



The comments come as Taiwan worries about fuel supplies due to Middle East tensions.



Source: SCMP pic.twitter.com/Vphw0YfRRi — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Съединените щати подготвят пакет оръжия за Тайпе на стойност 14 милиарда долара, включващ системи за противовъздушна отбрана PAC-3 и NASAMS, като се обмислят допълнителни 6 милиарда долара. Времето може да съвпадне с планираното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Пекин по-късно през март, където се очаква Тайван да бъде ключова тема: САЩ са готови с най-голямата продажба на оръжие за Тайван, чакат само Тръмп да отиде при Си Дзинпин.

Китай междувременно представя "обединението" като решение на енергийните уязвимости на Тайван, особено на фона на опасенията за доставките, свързани с Близкия изток: Китай предложи на Тайван обединение.