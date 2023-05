Талибаните и Иран започнаха боеве заради вода (ВИДЕО)

Видеокадри показват, че талибаните са успели да завладеят ирански граничен пост в провинция Нимруз, Югозападен Афганистан.

Вчера иранската полиция потвърди за боевете, без да дава подробности за жертвите, а местната информационна агенция Mehr съобщи, че е убит един ирански граничар. И двете страни обвиниха другата страна, че е стреляла първа, уточнява БГНЕС.

"При сблъсъка беше убит по един човек от всяка страна и много бяха ранени", съобщи в Туитър говорителят на талибанското министерство на вътрешните работи Абдул Нафи Такор. "Въпросът е сведен до знанието на лидерите на двете страни и сега ситуацията е под контрол. Ислямското емирство не желае война със съседа си", заяви говорителят, като използва името на талибанското правителство за страната.

Иранската държавна информационна агенция IRNA цитира заместник-началника на полицейските сили Касем Резаи, който казва, че "талибанските сили са започнали да стрелят с всички видове оръжия" по ирански полицейски участък в провинция Систан-Балучистан. Информационната агенция Tasnim съобщи, че "в сблъсъците са били използвани леки и средни оръжия и артилерия".

