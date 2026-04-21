Мощен взрив във фабрика за фойерверки в Индия (ВИДЕО)

Най-малко 13 души загинаха и десетки бяха ранени при мощна експлозия във фабрика за фойерверки в Индия. Трагедията се случи в южния щат Керала. Около 40 работници са работили в цеха по време на експлозията, която е причинила масивен пожар и срутването на няколко производствени сгради. Освен загиналите, най-малко 17 души са били хоспитализирани, много от тях в тежко състояние, съобщи телеграм-каналът SHOT.

Разследване

Причината за инцидента се разследва и щатската полиция разследва. Предварителните констатации сочат евентуално нарушение на безопасността. Индия е един от най-големите производители на пиротехнически изделия, но повечето от продуктите са домашно приготвени. Спасителните операции продължават, но са усложнени от риска от по-нататъшни експлозии.

Гърция

Припомняме, че на 6 април 2026 г. петима души получихасериозни изгаряния в неделя късно вечерта при изработване на домашно приготвени ракети за традиционно великденско честване на източнобеломорския остров Хиос, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Според държавната телевизия ERT, ранените са били откарани в болница „Скилицейо“ на острова. Един човек е бил изписан по-късно, докато трима мъже и една жена остават в болница.

