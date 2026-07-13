След бурите идват екстремните жеги: Николай Василковски с прогноза до края на юли

До края на юли не се очертава отчетлив сух период. От 23 юли нататък се очаква по-стабилно и топло време. Тази седмица в цялата страна ще е динамично, което не означава ще вали навсякъде. Ще има и висок риск от градушки. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски. Той добави, че това лято се наблюдават доста смущения и не е типичното време за този период.

Летни бури се очакват и около 20-22 юли. Стабилните жени ще са след 22-23 юли с температури над 40 градуса.

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Тази седмица облачността край морето ще е по-съществена, но валежите ще са с локален характер. Дните с по-голяма вероятност от летни дъждове с гръмотевици по северните брегове са днес (13 юли), както и в четвъртък и петък (16 и 17 юли). На юг смущенията ще са по-малко.

Времето днес

Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София - около 26 градуса.